중국 항공 이용 인구 5억 명 넘어… 민항 여객·화물 운송 증가

중국의 항공 이용 인구가 5억 명을 넘어선 것으로 나타났다. 중국 민항국은 6일 발표한 자료를 통해 2025년 중국 민항의 연간 총운송 회전량이 1640억 8000만 톤킬로미터(ton-kilometer)를 기록했다고 밝혔다. 여객 운송량은 7억7000만 명, 화물·우편물 운송량은 1017만 2000톤(t)으로 집계됐다. 전년 대비 각각 10.5%, 5.5%, 13.3% 증가한 수치다. 국제선 회복도 이어졌다. 국제 항공편 운항 규모는 2019년 대비 90% 이상 수준까지 회복됐으며, 국제 여객 운송량은 전년보다 21.6% 증가했다. 같은 기간 민항 여객 회전량이 전체 종합 교통 체계에서 차지하는 비중은 39%로 나타났다. 민항국은 연간 항공 이용 인구가 5억명을 넘어섰다고 밝혔다. 항공 인프라 투자도 확대됐다. 2025년 중국 민항 업계의 고정자산 투자는 1200억 위안(약 22조 8000억 원) 규모로 집계됐으며, 연간 이익은 65억 위안(약 1조 2350억 원)을 기록해 경영 실적이 개선된 것으로 나타났다. 제도 정비와 신흥 분야의 성장도 함께 진행됐다. 2025년 개정된 ‘중화인민공화국 민간용 항공법’이 공포됐으며, 일반 항공 부문에서는 연간 121만8000 비행시간을 기록했다. 실명 등록된 드론 수는 328만 대를 넘었고, 누적 비행시간은 4530만 시간으로 전년 대비 약 70% 증가했다.