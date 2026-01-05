[CES 영상]단독 무대 꾸민 삼성전자… 전 제품 ‘AI’ 연결

삼성전자가 ‘CES 2026’를 위해 준비한 혁신 가전 AI 기술이 베일을 벗었다.
미국 네바다주 라스베이거스 윈 호텔에 거점을 마련한 삼성전자는 4일(현지시간) ‘더 퍼스트 룩’ 행사를 시작으로 CES 참가 업체들 가운데 가장 먼저 공식 일정에 돌입했다.
삼성전자는 이날 기존 전시 틀을 과감히 깨고 전시 패러다임 전환에 나섰다. CES 부스가 꾸려지는 라스베이거스 컨벤션 센터(LVCC)가 아닌 윈 호텔에 별도 대규모 단독 전시관을 마련하며 차별화를 꾀했다.
특히 삼성전자는 새롭게 마련한 단독 전시관에 미술관이나 박물관의 큐레이션 개념을 적용한 더 퍼스트룩을 통해 신제품을 선보였다.
삼성전자 단독 전시관은 ▲제품 전시 ▲발표 행사 ▲기술 포럼 ▲거래선·파트너 상담 등 모든 활동이 유기적으로 진행할 수 있도록 한 것이 특징이다. 이를 위해 삼성전자는 전시 공간만 업계 최대 규모인 4628㎡로 조성했다.
삼성전자 관계자는 “전시 방식을 바꾼 것은 삼성전자 AI 기술을 통해서 삼성전자만이 제공할 수 있는 고객 가치를 제시하기 위함”이라며 “방문객들이 삼성이 지향하는 미래 방향성까지 충분히 체감할 수 있도록 하는 취지에서 변화를 줬다”고 말했다.
삼성전자는 이번 CES에서 ‘당신의 AI 일상 동반자’라는 비전을 제시했다. 전시관에서는 ‘AI 일상 동반자’ 비전을 전달하기 위해 제품과 서비스가 AI로 이어져 고객 경험을 한 차원 높여 줄 거대한 ‘AI 리빙 플랫폼’으로 꾸며졌다. 이곳에서는 최신 TV, 가전, 모바일 등 모든 제품군과 서비스가 끊김 없이 연결되는 차별화된 AI 경험을 만끽할 수 있다.
하드웨어의 경계를 넘어 소프트웨어와 AI가 완벽하게 조화를 이루는 초연결 생태계 구현이 가능하다는 것은 삼성전자의 강점이다.
모든 제품과 서비스에 AI를 적용한 삼성전자는 기존처럼 단일 제품이나 기술을 중심으로 전시하는 대신, 언제 어디서나 모두가 즐길 수 있는 삼성만의 AI 경험을 효과적으로 전달하기 위해 전시 방식을 혁신했다.
삼성전자는 AI가 사용자의 일상에 자연스럽게 스며드는 경험을 제대로 전달하기 위해 소음과 혼잡이 배제된 독립된 대규모 공간을 전시장으로 선택했다.
또한 방문객들이 최대한 전시에 집중할 수 있도록 혼잡함을 최소화하고, 효과적인 체험이 가능하도록 도슨트 프로그램을 강화한다.
삼성전자 관계자는 “삼성전자의 통합 AI 비전과 전략, 그리고 소비자가 실생활에서 누릴 수 있는 AI의 가치를 온전하게 전달하기 위해 독립된 공간에 고객 중심의 체험형 전시장을 마련했다“고 말했다.
삼성전자는 이번 CES를 통해 단순히 신제품이나 신기술을 소개하는 차원에 그치지 않고, 최신 산업 트렌드와 미래 기술을 조명하는 삼성 기술 포럼도 새롭게 선보일 계획이다.
5일부터 6일(현지시간) 양일간 진행되는 삼성 기술 포럼은 AI, 가전, 서비스, 디자인을 주제로 총 4개 세션으로 구성된다.
각 세션에는 삼성전자 내부 전문가는 물론 파트너사, 학계, 미디어, 애널리스트 등이 참여해 업계 트렌드와 기술에 대해 깊이 있게 논의할 예정이다.
삼성전자는 AI 생태계를 선도하는 리더로서 각계 전문가들과 함께 IT 업계의 주요 현안에 대한 의견을 교환하며 미래 기술이 나아가야 할 올바른 방향과 가치를 모색한다.
삼성전자 관계자는 “이번 CES를 통해 삼성전자가 그리는 AI 현재와 미래 청사진을 제시하는 한편, 일상에서 자연스럽게 사람을 이해하고 반응하는 AI 기술을 통해 AI 경험의 대중화를 이끌어 나갈 계획”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
