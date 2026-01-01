허경환, 닭가슴살 사업 연매출 300억 승승장구→동업자 사기 고백

31일 방송되는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 325회에는 매년 3억을 기부하는 창원의 낭만 치과의사 박윤규, 2026 대학수학능력시험 만점자인 최장우와 왕정건, 세상 무해한 귀여움으로 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 격파한 태권 병아리들 그리고 개그맨 허경환이 출연한다.
박윤규 원장은 29년째 같은 의자를 쓰며 매년 3억 원을 기부하는 낭만 치과의사로 불린다. 어르신 무료 진료부터 해외 의료 봉사까지 꾸준한 봉사 활동으로 국민훈장 동백장을 받았다. 그는 철도 부기관사로 근무하던 스무 살에 불의의 사고로 오른쪽 다리를 잃은 뒤 불행을 베풂으로 바꾼 삶의 이야기를 전할 예정이다.
또한 박 원장은 혹독한 재활을 거쳐 의족을 신고 혼자 28일간 전국을 일주한 사연부터, 현실에 굴하지 않고 완전히 새로운 진로에 도전해 치대에 합격한 여정까지 공개한다. 이어 32세에 경남 창원에 치과를 개원한 뒤에는 ‘덤으로 사는 인생’을 세상에 돌려주겠다는 다짐으로 의료 봉사를 이어온 스토리도 감동을 더할 전망이다. 유재석마저 “‘존경’이라는 말은 이럴 때 쓰는 게 아닌가 싶다”고 감탄한 낭만닥터 박윤규 원장의 삶이 깊은 울림을 예고한다.
2026 대학수학능력시험 만점자들의 이야기도 관심을 모은다. 각각 서울대 경제학과와 의예과에 합격한 최장우, 왕정건 학생은 불수능을 넘어 역대급 난이도의 ‘용암수능’에서 살아남은 비결을 공개한다. 특히 12번째 방송 출연으로 물오른 예능감을 뽐내는 최장우 학생과 집에서 홀로 OTT 시청이 취미인 ‘극I’ 왕정건 학생은 정반대 매력과 케미로 웃음을 자아낸다. 이번 수능을 “양심 없는 난이도”라고 솔직히 평가한 두 사람의 이야기를 비롯해, 만점자들이 직접 공개하는 수능 필살기와 공부 꿀팁도 대방출한다. 최장우 학생이 수능 직전 읽었던 특별한 노트와 왕정건 학생이 독학으로 완성한 5개 국어 실력도 최초로 공개된다.
세상 무해한 귀여움으로 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 사로잡은 태권도 병아리 김시헌(7세), 임주연(6세)도 출연한다. 특히 임주연 어린이가 “관장님 한숨 자도 됨미까(됩니까)”라고 말하며 곧바로 꿀잠에 빠져든 영상과 함께, 두 어린이의 사랑스러운 모습은 누적 조회수 1560만 뷰를 돌파하며 SNS(사회관계망서비스)에서 화제를 모았다. 두 어린이는 태권도를 시작하게 된 계기부터 순수함 가득한 토크까지 유재석의 아빠 미소를 자아낼 예정이다. 또한 화제의 주인공 임주연이 유재석의 껌딱지가 된 모습, 귀여움과 절도가 공존하는 태권 병아리들의 태권 댄스 무대가 기대된다.
데뷔 19주년을 맞은 개그맨 허경환은 물오른 입담을 뽐낸다. “하고 있는데” “바로 이 맛 아닙니까” 등 자신의 유행어 퍼레이드로 등장부터 웃음을 안긴 그는 유재석의 애착 인형다운 존재감으로 끊이지 않는 웃음을 선사한다. ‘대국민 면접 방송’이라고 화제를 모으고 있는 ‘유 퀴즈’ 섭외 비하인드를 비롯해 개그 인생을 아우르는 솔직한 에피소드도 함께 공개된다.
이어 갓난아기 1살 때 첫 데뷔한 비화부터 신동엽이 진행한 토크 서바이벌을 통해 연예계에 입문한 비하인드 그리고 ‘개그콘서트’ 데뷔 무대에서 역대급 진땀을 흘린 경험까지, 다채로운 이야기를 들려준다. 특히 그가 진지한 이야기를 할 때마다 뜻밖의 개 짖는 소리가 N차로 난입해 현장을 포복절도하게 만들었다는 후문이다.
불안을 희망으로 바꾼 그의 도전 이야기는 물론, 위기의 순간마다 ‘경환적경환적 사고’로 이를 극복한 에피소드도 들려준다. 닭가슴살 사업으로 연 매출 300억 원을 올리며 승승장구하던 중, 동업자에게 사기를 당한 이야기도 공개된다. 허경환이 최초로 밝히는 유행어 제조 레시피와 함께 ‘허경환 유행어 러버’인 유재석과의 케미 역시 놓칠 수 없는 웃음 포인트다. 예고 영상부터 폭발적 반응을 불러 모은 ‘마냥 웃기고 싶은 남자’ 허경환의 고민과 특별한 새해 소망까지 더욱 주목된다.
