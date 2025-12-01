서강준, MBC 연기대상…올해의 드라마 ‘언더커버 하이스쿨’

배우 서강준은 30일 오후 8시 50분부터 생방송으로 진행된 ‘2025 MBC 연기대상’에서 대상 트로피를 거머쥐었다.
그가 “소감을 말씀드리자면, 기쁜 것보다는 굉장히 당황스럽다. 놀랍고 당황스러운데, 감사한 분들께 인사 올리겠다. 믿고 기획해 주신 스태프들에게 감사하다. 작품 하는 동안 많이 괴롭혔는데, 잘 이끌어주신 감독님과 작가님에게 감사하다”라고 말했다. 또 “몇 살까지 연기할지 모르겠지만, 끝맺는 그날까지 대체되고 싶지 않다. 그래서 더 간절하게 연기하고 연구하겠다. 감사하다”라고 털어놨다.
올해의 드라마상은 ‘언더커버 하이스쿨’이 가져갔다. 무대에 오른 제작진이 “무엇보다도 우리 두 주인공 서강준, 진기주 그리고 모든 배우들과 스태프들에게 이 상의 영광을 돌리겠다”라고 밝혔다.
최우수연기상 수상자로는 ‘친절한 선주씨’ 송창의, ‘태양을 삼킨 여자’ 장신영, ‘이강에는 달이 흐른다’ 강태오와 김세정, ‘언더커버 하이스쿨’ 진기주가 호명됐다. 수상자 모두 함께 고생한 동료들, 스태프들에게 고마운 마음을 전했다.
베스트 액터상은 ‘노무사 노무진’ 정경호, ‘모텔 캘리포니아’ 이세영이 수상했다. ‘이강에는 달이 흐른다’에서 인상 깊은 연기를 선보인 진구는 베스트 캐릭터상을 가져갔다.
남녀 우수연기상은 ‘태양을 삼킨 여자’ 오창석과 윤아정, ‘모텔 캘리포니아’ 나인우, ‘달까지 가자’ 이선빈이 각각 트로피를 품에 안았다.
시청자 투표로 선정된 베스트 커플상은 ‘이강에는 달이 흐른다’ 강태오, 김세정에게 돌아갔다. 이들은 다른 작품으로 호흡을 맞춘 쟁쟁한 후보들을 제치고, 수상의 기쁨을 만끽했다.
다음은 ‘2025 MBC 연기대상’ 수상자(작) 명단이다.
▲대상=서강준(언더커버 하이스쿨) ▲올해의 드라마상=언더커버 하이스쿨 ▲남자 최우수연기상=송창의(친절한 선주씨), 강태오(이강에는 달이 흐른다) ▲여자 최우수연기상=장신영(태양을 삼킨 여자), 진기주(언더커버 하이스쿨), 김세정(이강에는 달이 흐른다) ▲베스트 액터상=정경호(노무사 노무진), 이세영(모텔 캘리포니아) ▲공로상=고(故) 이순재 ▲베스트 캐릭터상=진구(이강에는 달이 흐른다) ▲베스트 커플상=강태오, 김세정(이강에는 달이 흐른다) ▲남자 우수연기상=오창석(태양을 삼킨 여자), 나인우(모텔 캘리포니아) ▲여자 우수연기상=윤아정(태양을 삼킨 여자), 이선빈(달까지 가자) ▲남자 조연상=김남희(이강에는 달이 흐른다) ▲여자 조연상=김신록(언더커버 하이스쿨) ▲남자 신인상=이채민(바니와 오빠들), 이신영(이강에는 달이 흐른다) ▲여자 신인상=조아람(달까지 가자), 홍수주(이강에는 달이 흐른다)
