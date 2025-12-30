“소말리아계 갱단이 정부지원금 1.4조원 꿀꺽”…美 미네소타 발칵

유령 보육원 다수 세워 지원금 거액 횡령
MAGA 유튜버 폭로로 드러나 ‘反이민 몰이’
민주 대권주자 월즈 주지사 행보에 빨간불
호수가 많아 ‘1만호의 땅(Land of 10,000 Lakes)’이란 별칭을 가진 미국 중북부의 미네소타주가 연방정부의 대규모 지원금 횡령 스캔들로 시끄럽다. 소말리아계 무슬림 미국인 수십 명이 미네소타주에서 유령 복지시설을 운영해 막대한 정부 지원금을 횡령했다는 의혹이 정치권 공방으로 번지고 있는 것이다. 특히 “횡령금이 소말리아 갱단의 자금세탁 수단으로 사용됐다”는 주장까지 제기되며 반이민 정책을 내세운 ‘마가(미국을 다시 위대하게·MAGA)’ 진영이 집중 공격에 나서고 있다. 지난해 미 대선에서 민주당 부통령 후보로 지명됐던 팀 월즈 미네소타 주지사의 정치 생명이 위태로울 수 있다는 전망도 나온다.
미네소타주 복지 사기 의혹은 26일 마가 성향 유튜버 닉 셜리의 폭로 영상이 공개되며 큰 주목을 받고 있다. 영상에서 셜리는 미네소타주의 보육원 여러 곳을 찾아가 “시설에 어린이의 흔적이 없다. 소말리아계 사기꾼들이 세금을 빼돌렸다”고 주장했다.
영상이 유튜브 조회수 190만 회를 넘기며 파문을 일으키자 연방정부는 수사에 착수했다. 29일 크리스티 놈 미 국토안보장관은 “보육원을 비롯한 복지시설에 만연한 사기를 파헤치기 위한 대규모 수사에 착수했다”고 밝혔다. 전날 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장도 “(그간 드러난 사건은) 거대한 빙산의 일각에 불과하다”며 수사를 확대하겠다고 했다.
연방검찰은 이달에 사건 관련자 92명을 기소했는데 이 중 82명이 소말리아계 미국인으로 나타났다. 검찰은 전체 횡령 규모가 10억 달러(약 1조4400억 원)를 넘어설 것으로 추산하고 있다.
도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 사건에 관심이 많다. 그는 지난달 트루스소셜을 통해 “월즈 주지사 아래 미네소타주는 사기성 자금 세탁 활동의 중심지가 됐다. 소말리아 갱단이 주민들을 공포에 떨게 하고 있고 수십억 달러가 사라졌다”고 주장했다. 이민자가 미국인의 복지 혜택과 일자리를 빼앗고 있다는 인식을 강화해 보수 유권자 규합에 나선 것으로 풀이된다.
논란이 확산하자 19일 월즈 주지사는 “내 관할에서 일어난 사건으로 나에게 책임이 있다. 문제를 바로 잡겠다”며 진화에 나섰다. 하지만 내년 미네소타 주지사 3선 도전에 빨간 불이 켜졌다는 분석이 나온다.
댓글 0