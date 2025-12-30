올해 기업 정보보호 투자액 2조4230억원…전년 대비 14.3% 증가

올해 기업들의 정보보호 투자액 및 전담 인력이 전년 대비 증가했다. 다만 증가 폭은 지난해보다 소폭 줄어들었다.
30일 과학기술정보통신부는 올해 정보보호 투자 및 인력 현황을 분석한 ‘2025년 정보보호 공시 현황 분석보고서’를 공개했다. 이번 보고서는 올해 공시를 이행한 773개 기업을 대상으로 분석한 결과다.
보고서에 따르면 올해 정보보호 투자액은 2조4230억 원으로 전년(2조1196억 원) 대비 14.3% 증가했다. 정보보호 전담 인력도 8506.1명으로 전년(7681.4명) 대비 10.7% 증가했다. 2022년부터 정보보호 투자액과 전담 인력 모두 꾸준히 상승하는 추세지만 증가 폭은 다소 줄어드는 모양새다. 지난해에는 투자액 및 전담 인력이 전년(2023년) 대비 각각 15.7%, 13.9% 증가했다.
업종별 평균 투자액을 살펴보면 금융 및 보험업이 85억 원으로 가장 많은 투자를 하는 것으로 나타났으며, 정보통신업(62억 원), 도매 및 소매업(32억 원)이 뒤를 이었다. 업종별 평균 전담 인력은 정보통신업(25.4명), 금융 및 보험업(22.8명), 도매 및 소매업(9.8명) 순이었다. 사업시설 관리, 보건업, 사회복지 서비스업 등은 평균 투자액 및 전담 인력 수가 전년 대비 모두 감소했다.