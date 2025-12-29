농협중앙회, 동시조합장선거 대비 선거관리사무국 개소

농협중앙회가 2027년 3월 실시 예정인 제4회 동시조합장선거의 공정성과 투명성을 높이기 위해 예년보다 약 6개월 앞당겨 조합장선거관리사무국을 조기 개소하기로 했다. 이번 선거관리사무국은 내년 1월 2일 공식 운영에 들어간다.
29일 현판식에는 강호동 회장을 비롯한 임직원들이 참석했다. 농협중앙회는 선거관리사무국을 2027년 말까지 운영해 공명선거 추진을 위한 유관기관 협력, 교육 및홍보, 공명선거 지도 및 사후관리 등의 업무를 체계적으로 수행할 예정이다.
특히 농협중앙회는 ▲금품 및 향응 제공 등 행위자에 대한 ‘원스트라이크 아웃제’ ▲부정선거 신고센터 ▲부정선거 적발 농축협 및 조합원에 대해 무관용 원칙을 적용하고 각종 지원제한 조치 등 실효성 있는 대책을 마련해 공명선거 관리체계를 강화할 방침이다.
제4회 전국동시조합장선거는 2015년, 2019년, 2023년에 이어 네 번째 전국단위로 선거다. 2027년 3월 실시, 현직 조합장의 임기만료일 180일 전인 2026년 9월 21일부터 관할 선거관리위원회로 선거사무가 의무 위탁될 예정이다.
강호동 회장은 “제4회 동시조합장선거를 대비해 조직, 제도 및 시스템을 혁신적으로 보완해 깨끗하고 공정한 선거 구현을 이루겠다”며 “이를 통해 농업인과 국민 모두에게 신뢰받는 지속 가능한 농협의 미래를 열어 가겠다”고 말했다.
