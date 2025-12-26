도시 농축협, 도농상생기금 4717억원 무이자 지원

농협중앙회 상생협력위원회는 농촌지역 농축협의 경제사업 지원을 위해 하반기 도농상생기금 4717억 원을 지원했다고 26일 밝혔다.
도농상생기금은 도시와 농촌 간 균형발전을 도모하기 위해 2012년부터 도시 농축협이 신용사업 수익의 일부를 자발적으로 출연해 조성한 재원이다. 농협은 올해 이번 하반기 지원금을 포함해 총 8405억 원을 농촌지역 농축협에 무이자로 지원할 계획이다.
올해 지원 규모는 전년(7910억 원) 대비 495억 원 증가다. 전국 228개 도시 농축협의 경영 여건이 녹록지 않은 상황에서도 출연을 지속하며 도농상생의 취지를 한층 강화했다는 평가다.
농촌지역 농축협은 해당 기금을 활용해 자연재해, 농축산물 수급 불안 등으로 발생하는 경제사업 손실을 보전하는 한편, 농축산물 판매·유통 사업의 경쟁력 강화를 위한 재원으로 적극 활용할 예정이다.
농협은 향후에도 상생협력위원회를 중심으로 도농상생기금을 지속적으로 확충하고, 현장 수요에 맞춘 적재적소 지원을 통해 전국 농축협의 동반성장과 도농 간 균형발전을 뒷받침한다는 방침이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
