윤종신 “이제 내 마음대로 노래 못해”…연말 콘서트 취소, 무슨 일?

윤종신이 ‘컨디션 이상’으로 링거를 맞은 소식을 전하며, 가수로서 건강 관리에 대해 고민했다.
26일 윤종신은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 링거를 맞고 있는 사진을 게재했다.
윤종신은 “목소리 나오게 하려고 일어나자마자 병원으로, 그리고 아무도 만나지 않았던 6일”이라며 “이제 내 마음대로 내키는 대로 불러왔던 방법으로는 노래하지 못할 것 같다”라고 솔직한 생각을 전했다.
윤종신은 24일부터 28일까지 ‘2025 윤종신 콘서트 〈올해 나에게 생긴 일〉’을 진행할 예정이었으나, 24일 공연을 할 때 성대 상태가 좋지 않았고 이후 공연을 취소했다.
25일 윤종신은 자신의 인스타그램 스토리에 “안타까운 소식을 전한다”라며 “6일 전 갑작스럽게 발생한 기관지염을 동반한 감기 증세로 5일간 집중 치료를 받고 어제 공연을 강행했으나 제 성대 상태가 너무 안 좋아서 좋은 공연을 보여드리지 못했다, 오늘 아침 일어나니 상태는 나아지지 않아서 여러분께 좋은 공연 보여드릴 수 없단 판단을 내렸고, 나머지 공연 일정을 취소하게 됐다”라고 상황을 전했다.
이어 “공연을 기대하셨던 분들의 소중한 연말 일정에 혼란을 드리게 되어 죄송하다, 어제 공연을 포함해서 당연히 정해진 대로 여러분께 환불 절차 안내를 주최 측이 진행하게 될 것”이라며 “2월 개최를 목표로 공연장을 알아보고 있으니 만회할 기회를 달라”라고 덧붙였다.
다만 해당 일자에는 공연이 완전히 취소되진 않는다. 콘서트 대신 라디오 공개 방송과 청음회 형식으로 공연이 진행된다. 윤종신은 “나와 밴드, 연출팀은 남은 날들 공연장에 나가려고 한다, 혹시 이 공연 말고는 다른 약속을 못 잡으신 분들을 위해 공연은 취소지만 보내주신 올해 여러분에게 생긴 사연들도 너무 재밌고 나의 2025 그리고 앞으로 살아갈 얘기들을 (노래) 라이브 없이 라디오 공개방송 & 청음회 형식으로 보내보려 한다”라고 설명했다. 그러면서 “공연 티켓을 구매하신 분들은 환불도 받으시고 티켓을 가지고 원래 공연 시간에 오시면 저와 함께하실 수 있다”라고 부연했다.
마지막으로 윤종신은 “다시 한번 공연 취소를 진심으로 사과드리며, 2월 안에 제대로 몸 만들어서 찾아뵙겠다”라고 재차 사과의 뜻을 전한 바 있다.
