서태지, 1년만에 전한 근황 “‘폭군의 셰프’ 보다 빵 터져‘”…폭풍성장 딸도 공개

25일 서태지는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 게정에 “평안한 2025년의 성탄절 이브, 메리 크리스마스”라는 글과 함께 딸과 오래전부터 인연을 맺었던 아역배우 엘리의 사진을 게재했다. 특히 2014년생으로, 많이 자란 딸의 모습이 시선을 집중시킨다.
“우리 퐐로들 그동안 건강하게 잘 지내고 있었나요”라고 운을 뗀 서태지는 “오늘도 딱 1년 만이네요, 일 년 동안 좋은 일들 많이 만들었나요? 작년과 달리 올해는 모두 평안하고 차분한 크리스마스를 맞이하고 있는 것 같아요”라며 “벌써 2026년이 코앞으로 다가오다니 믿기지 않아요, 이번 1년도 열심히 살았건만 퐐로들이 바라마지않는 ‘좋은 소식’은 전할 수가 없을 것 같아 안타깝네요, 그러니 오늘도 ‘좋은 소식’보다는 소소한 소식을 전해볼까 해요”라고 했다.
서태지는 “이틀 전에 올라온 페스트 공연 영상은 다들 보았나요? 이번 공연도 여러분들 덕에 잘 마무리됐다고 해요, 저도 영상으로 처음 보았지만 오랜만에 페스트 음악을 들으니 예전에 퐐로들과 다 같이 페스트를 관람한 날이 떠오르기도 했어요, 앞으로 선보일 새로운 ‘디스이즈 페스트’ 뮤지컬도 기대하고 있답니다”라고 말했다.
이어 올해의 가장 기쁜 일로는 초등학교 때부터 꿈꿔 온 자율주행이 완성 단계라는 것을 꼽았고, 알래스카로 여행도 다녀왔다고 전했다. 더불어 “어느 날은 가족들과 ‘폭군의 셰프’를 시청하다가 ‘컴백홈’이 나와 온 가족이 빵 터진 일도 있었고, ‘폭삭 속았구다’도 휴지를 안고 보다가 갑자가 ‘마지막 축제’와 함께 거친 퐐로들이 나와 울다가 웃다가 퐐로들이 들고 있던 플래카드를 보고 또 숙연해진 마음”이라며 소소한 근황과 함께 팬들에 대한 여전한 애정을 알렸다.
또한 자신의 뮤직비디오에 출연했던 아역배우 엘리와 인연도 이어지고 있다고. 서태지는 “정말 오랜만에 엘리를 만났어요, 아기 엘리가 이제 완전 아가씨가 다 됐더라고요, 키는 벌써 나만큼 커졌지만 성격도 그대로고 예쁘게 잘 자랐답니다, 내년에 벌써 대학생이래요”라며 “엘리는 9집의 주인공으로 노래, 뮤직비디오, 공연 등 많은 스케줄을 완벽히 소화해 줘 너무 기특하고 항상 미안하기도 했는데 아직도 그때 일들을 대부분 기억하고 너무 재미있었다고 말해주니 고마웠어요, 담이도 엘리 언니를 많이 따라다녔는데 지금은 둘 다 커서 친구처럼 죽이 맞아서 낄낄대고 있으니 뭔가 비현실적이에요”라고 했다.
마지막으로 서태지는 “퐐로들도 슬슬 건강검진 수치들이 신경 쓰이기 시작할 나이일 텐데 다들 관리는 잘하고 있죠? 나도 신경은 쓰고 있지만 하루하루가 다른 느낌이랄까… 아무리 바쁘더라도 가장 중요한 건강은 꼭 챙기기”라며 “우리 퐐로들도 육아하느라, 직장 다니느라, 벌써 부모님 건강 챙기느라 힘든 일들이 많을 거예요, 하지만 우리들만의 따뜻한 추억으로 멀리 있어도 서로 깊은 의지가 됐으면 좋겠어요 그럼 모두들 따뜻 따뜻한 크리스마스 보내고 남은 2025년도 멋지게 마무리하길 바라요, 2026년에 또 만나요”라고 인사를 전했다.
한편 서태지는 최근 자신의 유튜브 채널에 뮤직비디오와 라이브 무대 영상을 업스케일링 해서 공개 중이며, SNS로 팬들에게 근황을 전하고 있다.
