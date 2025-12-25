실종자·포트홀 찾기…강서구, AI행정 도입 속도

강서구, 자치구 중 최초 ‘AI 조례’
강서구는 방대한 폐쇄회로(CC)TV 영상을 자동으로 분석하는 인공지능(AI) 기반 실종자 고속검색 시스템을 도입했다. 실종 신고가 접수되면 AI가 CCTV 영상을 분석해 이동 경로와 주요 장면을 추려내고, 담당 인력은 이를 토대로 수색과 후속 조치를 진행한다. 인력이 영상을 일일이 확인하던 기존 수색 방식에서 벗어나기 위한 시도다.
실종자 수색부터 도로·복지까지
정부가 ‘인공지능(AI) 민주정부 실현’을 국정과제로 내걸고 행정 전반에 AI 기술 도입을 추진하면서, 구청 등 기초자치단체에서도 생활 현장과 맞닿은 영역을 중심으로 AI 활용이 늘고 있다. 지난해 소프트웨어정책연구소에 따르면 공공부문 전반에서 최 10년간 AI 관련 조달 계약이 5891건에 달했고, 조사 대상 401개 공공기관의 60.6%가 AI 기술을 도입한 것으로 분석됐다.
강서구는 지난 7월 서울 자치구 가운데 처음으로 ‘인공지능 기본조례’를 제정했다. 조례에는 AI 기술을 행정 전반에 도입·활용하도록 하는 구청장의 책무를 명시했다. AI 활용을 개별 부서 단위 사업이 아닌 구 전체 차원의 정책으로 관리하겠다는 방향을 담았다.
실종자 검색 시스템 외에도 도로 관리와 안전 분야에 AI 기술을 적용하고 있다. 마을버스에 설치된 AI 영상탐지 카메라는 도로 포트홀을 자동으로 감지해 관련 정보를 관리 부서로 전달한다. 겨울철에는 노면 상태를 실시간으로 분석해 염수를 자동 분사하는 시스템도 가동하고 있다. 반복적인 현장 점검과 수작업 판단이 필요했던 업무를 기술로 보완하는 방식이다.
복지 분야에서도 AI 활용이 확대되고 있다. 혼자 사는 어르신을 대상으로 한 AI 음성 안부 확인 서비스는 정기적인 연락을 통해 이상 징후를 살피는 데 활용된다. 어린이집에는 AI 푸드 스캐너를 설치해 아이들의 식사 섭취량과 음식 기호도를 분석하고, 이를 영양 관리와 식단 개선 자료로 활용하고 있다.
강서구는 지난달 경찰서와 교육지원청, 소방서, 기업 등 14개 기관과 함께 민·관·학 협력 네트워크를 구축했다. AI 기술을 행정에 적용하는 과정에서 데이터와 기술, 인력을 연계하기 위한 차원이다. 진교훈 강서구청장은 “AI를 통한 행정혁신은 기술 도입 자체가 아니라 주민 삶의 변화를 기준으로 평가받아야 한다”며 “AI 기술이 현장에서 실제로 도움이 되는지 점검해 나가겠다”고 말했다.
이런 흐름은 다른 자치구에서도 나타난다. 서초구는 민원인의 요청을 분석해 실제 행정 절차로 연결하는 에이전트형 인공지능 챗봇 서비스를 도입했고, 강남구는 인허가 정보를 통합한 ‘디지털 트윈 기반 인허가 통합시스템’을 구축해 등록면허세 부과 업무를 자동화했다.
중앙정부도 기초자치단체의 AI 행정 활용을 제도적으로 뒷받침하겠다는 방침이다. 행정안전부와 과학기술정보통신부는 지방정부 내부망에서도 민간 AI 챗 서비스를 활용할 수 있도록 하는 ‘범정부 AI 공통기반’을 내년 2월 말까지 시범 운영한 뒤 확대할 계획이다. 서울시는 자치구와 산하기관 실무자를 대상으로 AI 활용 교육을 운영해 올해 1785명이 수료했다.
다만 현장에서는 AI 도입이 곧바로 행정 효율이나 주민 만족도 향상으로 이어지는지는 지켜봐야 한다는 의견도 나온다. 자동화 과정에서 발생할 수 있는 오류의 책임 소재와 개인정보 보호, 실제 업무 부담 경감 효과를 어떻게 검증할지 등이 과제로 남아 있다.
송진호 기자jino@donga.com
