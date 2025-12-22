에브리웨어, ‘2025 서울라이트 광화문’서 전통과 현대 융합한 대형 미디어아트 선보여

미디어아트 작가 그룹 에브리웨어(EVERYWARE)가 광화문광장에서 열리고 있는 ‘2025 서울라이트 광화문’에 참여해 대형 조형 설치 작품을 선보였다고 22일 밝혔다.
에브리웨어가 공개한 작품은 ‘세모, 네모네모네모(산과 궁궐이 있는 풍경)’로, 광화문이 지닌 전통적 상징성을 현대적 조형 언어로 재해석했다.
작품은 크게 두 부분으로 구성됐다. 중심에는 조선시대 왕의 권위와 우주 질서를 상징하는 회화 ‘일월오봉도’를 모티브로 한 조형물이 자리한다. 그 앞쪽으로는 전통 궁궐 단청의 색감과 형태에서 착안한 길이 약 25m의 대형 터널 구조가 이어진다. 수도의 중심부가 지닌 도시적 풍경과 산과 궁궐이 어우러진 서울 특유의 정체성을 시각적으로 표현했다는 설명이다.
제작 방식도 눈길을 끈다. 이번 작품은 ‘타일릿(TiLiT)’이라 불리는 모듈형 시스템으로 제작됐다. 일정한 규격의 플라스틱 모듈을 조합해 구조를 만들고, 그 위에 다양한 색상의 사각 타일을 끼워 색감과 패턴을 완성하는 방식이다. 사각 타일이 반복되는 구조는 멀리서 보면 하나의 풍경으로 인식되며 가까이에서는 게임 그래픽이나 픽셀(pixel) 아트를 연상시키는 시각적 효과를 만든다.
전시가 종료되면 모든 구조물은 분해·해체돼 다른 형태의 작품이나 공간 연출에 재활용될 예정이다. 에브리웨어 측은 “재활용이 가능하다는 점은 전시 이후 폐기되는 기존의 일회성 구조물과 뚜렷이 구분되는 지점”이라며 “타일릿을 활용한 이번 전시는 공공미술과 축제 전시가 안고 있던 지속가능성 문제를 구조적으로 풀어내려는 시도”라고 설명했다.
이어 “작품이 철거되는 순간 자원이 소모되는 것이 아니라 다음 전시를 위한 재료로 순환된다는 점에서 환경적 측면과 운영 효율성을 동시에 고려한 접근”이라고 덧붙였다.
에브리웨어는 미디어아트와 공간 디자인, 인터랙티브 콘텐츠를 기반으로 활동하는 작가 그룹으로, 전시와 축제, 공공 공간을 넘나들며 ‘경험하는 예술’을 지속적으로 실험해 왔다.
이번 전시는 대규모 도시 축제 속에서 경험 중심의 공공 예술이 어떻게 지속 가능하게 구현될 수 있는지를 보여주며 겨울 광화문을 찾은 시민들에게 새로운 시각적 경험을 제시하고 있다.
