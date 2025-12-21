브라운대 총기난사범, 한때 전도유망했던 물리학도…“피해자와 같은 반”

이달 13일 미국 아이비리그(미 동부의 8개 명문 사립대) 소속 브라운대에서 총기를 난사해 학생 2명을 숨지게 했고, 이틀 뒤인 15일에는 매사추세츠공대(MIT) 교수를 살해한 용의자가 한때는 촉망받는 물리학도였다고 뉴욕타임스(NYT)가 20일 전했다. 특히 용의자는 피해 교수와 대학 시절 전공 수업을 같이 들었던 것으로 알려졌다. 용의자는 19일 미국 뉴햄프셔주의 한 창고에서 숨진 채 발견됐다. 현지 수사당국은 그가 총으로 목숨을 끊은 것으로 보고 있다.
NYT에 따르면 포르투갈 출신인 용의자 클라우디우 네베스 발렌트(48)는 1995~2000년 포르투갈 최고 공과대학인 인스티투투 수페리오르 테크니쿠에서 물리학을 전공했다. 부유한 가정의 외아들이었고, 학부 시절 포르투갈 대표로 호주에서 열린 국제물리올림피아드에 참가할 정도로 역량이 뛰어났다. 발렌트가 이달 15일 살해한 MIT 플라즈마과학·핵융합연구소 소장 누누 루레이루(47) 교수도 대학 시절 같은 동기생이었던 것으로 전해졌다. 인스티투투 수페리오르 테크니쿠 측은 “두 사람은 5년 간 같은 반에서 공부했다”고 NYT에 전했다.
대학을 졸업할 때만 해도 발렌트는 수석을 차지하며 루레이루 교수를 앞섰다. 하지만 대학원 진학 뒤 둘의 운명은 엇갈렸다. 영국 임페리얼 칼리지에서 박사 학위를 받은 루레이루 교수는 2016년 MIT에서 교수가 됐다. 올 초에는 미국 정부가 수여하는 ‘대통령 초기 경력 과학자·공학자상’ 수상자에 선정되기도 했다.
반면 2000년 브라운대 대학원에 진학한 발렌트는 학교 생활에 어려움을 겪었다. 그의 대학원 동창생인 스콧 왓슨 시러큐스대 물리학 교수는 “발렌트는 자신을 고립시키고 싶어했다”며 “내가 그와 유일하게 가까운 친구였다”고 회상했다. 왓슨 교수는 “발렌트는 종종 화가 나 있었고 수업이 너무 쉽다고 불평하기도 했다”면서 발렌트가 브라질 출신 동급생을 ‘노예’라고 부르는 등 공격적인 성향도 보였다고 했다.
결국 발렌트는 2001년 학교를 떠났고, 사실상 은둔에 들어갔다. 이 시기부터 부모와도 연락을 끊은 것으로 알려졌다. 그는 이후 잠시 포르투갈에서 정보기술(IT) 회사에 다닌 것으로 알려졌다. NYT는 “포르투갈에서 정확하게 무엇을 했는지, 2017년 미국으로 돌아온 이후 어디서 일했는지 불분명하다”고 전했다. 발렌트와 루레이루 교수가 그간 연락을 이어왔는지 여부도 확인되지 않았다.