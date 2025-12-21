내일 출근길 더 춥다…아침엔 영하 9도까지, 성탄 이브엔 비소식

21일 아침 기온이 전날(21일)보다 5~10도 낮아진 가운데 22일 아침에는 기온이 영하 5도 안팎까지 더 떨어질 것으로 보인다. 23, 24일에 전국적으로 비가 내린 뒤에는 성탄절인 25일부터 기온이 내려갈 전망이다.
기상청에 따르면 21일 오전 한반도에 찬 공기가 내려오면서 중부지방과 전라권을 중심으로 전날보다 5~10도 가량 기온이 낮아졌다. 서울과 인천의 최저기온은 영하 3도, 대전도 영하 2도였다. 바람이 불어 체감온도는 더 낮았다.
낮에도 서울의 낮 최고기온이 2도에 머물 것으로 예보됐다. 전국적으로는 낮 최고기온이 0~8도 가량 될 것으로 전망됐다.
22일 아침에는 기온이 더 내려갈 것으로 보인다. 기상청은 22일 아침 최저기온이 영하 9도~0도까지 내려갈 것으로 내다봤다. 다만 이날 낮부터는 기온이 올라 최고 4~12도까지 오를 전망이다.
23일 오후부터 크리스마스이브인 24일 오전까지 전국에 비가 내릴 것으로 예보됐다. 전국 대부분 지역에 비가 내려 화이트 크리스마스는 어려울 것으로 보인다. 강원과 고도가 높은 산지에는 눈이 올 가능성이 있다. 23~24일 기온은 아침 영하 5도~11도, 낮에는 3~15도로 평년(최저 영하 9도~2도, 최고 1~10도)보다 높겠다.
크리스마스이브까지 비가 온 뒤 크리스마스에는 다시 기온이 떨어질 것으로 전망된다. 25~29일까지 기온은 아침 영하 5도~4도, 낮에는 2~11도로 예상된다. 이는 평년과 비슷하거나 약간 높은 수준이다.
최혜령 기자 herstory@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0