정청래 “李대통령 덕분에 강릉 물부족 예산 확보…박수 쳐달라”

더불어민주당 정청래 대표가 17일 강원 강릉을 찾아 물부족 문제를 해결하기 위한 예산을 확보한 것 관련 “당 대표 덕분이 아니라 대통령 덕분”이라며 “저에게 박수 치지 마시고 이재명 대통령에게 더 큰 박수를 부탁드린다”고 밝혔다.
정 대표는 이날 강원 강릉시 금학동 중부새마을금고 본점에서 열린 강릉 물 부족 예산 확보 보고회에 참석해 “도시에 물이 부족하다고 대통령이 직접 현장에 와서 토론하고 묻고 듣고 지시하고 하는 것은 우리가 못 보았던 대통령의 모습이다. 그래서 오늘 저희가 예산을 확보하고 이렇게 보고를 드릴 수 있는 것도 따지고 보면 대통령 덕분”이라며 이같이 말했다.
그는 최근 이 대통령의 부처 업무보고 생중계의 긍정적인 측면에 대해서도 강조했다. 정 대표는 “이 대통령은 본인이 뭘 많이 알고 계시고 그리고 문제 해결, 사태 해결하는 핵심을 콕 짚어서 잘 얘기할 수 있다는 자신감 있다”며 “무슨 문제가 생기면 현장에 직접 가서 눈으로 확인하고 그래야 그 해결하는 방향도 속도도 빠르고 정확하다는 생각을 가지고 있다”고 설명했다.
그러면서 강원도 물부족 사태를 위한 이재명 정부의 적극적인 해결 움직임을 재차 강조했다. 정 대표는 “제가 정치권에 들어온 이후 대통령, 당대표, 기후에너지환경부장관, 행안부장관이 짧은 기간에 연속으로 현장을 방문한 적은 없었던 것 같다”며 “그만큼 강릉 지역의 가뭄 사태, 물 부족 등 문제는 꼭 해결해야 되겠다는 의지를 갖고 이 문제를 바라보았다는 점을 다시금 생각하게 된다”고 밝혔다.
정 대표는 이날 민주당의 험지로 구분되는 강릉 지역의 표심 다독이기에도 나섰다. 그는 “문제를 해결하려면 결국은 뭐니 뭐니 해도 돈이고 그동안 많은 애를 썼다”며 “드디어 그 예산이 확보가 됐고, 강릉 시민께서 불꽃같은 눈동자로 민주당이 진짜 잘하는지 계속 지켜봐 주시고 그리고 잘하면 박수도 좀 쳐주시고 그렇게 하시면 고맙겠다”고 당부했다. 이어 “더 많은 (강릉 지역구) 국회의원을 소개시켜 드리고 싶은데 두 분 밖에 없다. 다음엔 국회의원을 더 많이 소개시켜 줬으면 좋겠다”고 했다.
