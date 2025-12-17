국민의힘-개혁신당 “민주당 당당하면 통일교 특검 거부할 이유 없어”

국민의힘과 개혁신당의 원내대표가 17일 회동을 갖고 ‘통일교 정치권 유착’ 의혹을 조사할 특별검사(특검) 도입을 강조했다. 두 당은 통일교 특검법 공동발의를 추진하며 공동전선 구축에 나서고 있다.
개혁신당 천하람 원내대표는 이날 국민의힘 원내대표실을 찾아 “통일교 사건은 특정 종교와 정치권이 금전·향응 제공 등으로 위법하게 유착된 사건이다. 여야를 가리지 않는 엄정한 수사가 필요하다”고 강조했다.
그는 “특히 더불어민주당은 본인들의 불법성이 드러나면서 태세를 바꿔 통일교 사건에 대한 엄정한 수사나 특검의 필요성을 부정하고 있다”며 “민주당이 당당하다면 통일교 특검을 거부할 이유도, 명분도 없다”고 주장했다.
그러면서 “이재명 정부와 여야를 가리지 않는 엄정한 수사를 위해서는 통일교 관련 의혹이 없는 야당이 특검을 추천해야 한다”며 “통일교로부터 자유로운 원내 야당은 개혁신당이 유일하다”고 밝혔다.
이에 국민의힘 송언석 원내대표는 “통일교 문제는 일부 여권 인사의 개인적 일탈이 아니라 이재명 정권 핵심을 관통하는 구조적 고질적 문제임이 확연히 드러나고 있다”며 화답했다. 그는 “이재명 정권의 핵심과 얽혀있는 통일교 게이트를 국민 앞에 명명백백히 밝히려면 독립성과 강제 수사 권한을 가진 특검 외 다른 방법은 없다”고 말했다.
송 원내대표는 “특검법 세부 내용에 열린 자세로 개혁신당과 협상에 임할 것”이라면서도 특검 추천권 관련해서는 “대법원이나 대한변호사협회에 맡기는 것도 좋은 대안”이라고 제안했다. 이어 “세부적인 실무사항에 대해서는 개혁신당과 조속히 협상을 마무리 짓고 특검법을 꼭 통과시킬 수 있도록 힘을 합칠 생각”이라고 강조했다.
