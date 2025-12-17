본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
아우라지 섶다리 구경오세요
동아일보
업데이트
2025-12-17 10:48
2025년 12월 17일 10시 48분
입력
2025-12-17 10:46
2025년 12월 17일 10시 46분
이인모 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251217/132982502/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
정선군 제공
크게보기
정선군 제공
크게보기
정선군 제공
강원 정선군 여량면 아우라지에 설치된 섶다리. 통나무와 소나무, 솔가지, 흙을 사용하는 전통 방식으로 만든 이 다리는 길이 120m, 폭 1.5m로, 겨울철 강 수위가 낮아지는 시기에만 놓이는 계절 다리다. 이제는 정선을 대표하는 겨울 관광 명소로 자리 잡았다.
#강원
#정선군
#여량면
#아우라지
이인모 기자 imlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
李 대통령 “탈모약 건보적용 검토” 지시에…탈모 테마주 급등
美, 軍사령부 대수술… 유럽-중동-아프리카 통합 검토
尹, 내달 16일 첫 선고… 尹부부 ‘수사 무마 의혹’ 등 규명 남아
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0