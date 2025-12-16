위메프 이어 인터파크커머스도 파산…큐텐 계열사 ‘자금난’ 못이겨

티몬·위메프(티메프) 사태 여파로 자금난을 겪어온 큐텐그룹 계열사 인터파크커머스가 결국 파산했다. 지난해 8월 인터파크커머스가 법원에 회생절차를 신청한 지 1년 4개월 만이다.
서울회생법원 회생 3부(법원장 정준영)는 16일 오전 인터파크커머스에 대해 파산을 선고했다.
채권자들은 내년 2월 20일까지 채권을 신고할 수 있다. 영업 폐지·지속 여부 등에 대한 결의가 이뤄지는 채권자 집회와 채권자와 채권액 등을 파악하는 채권 조사는 내년 3월 17일 열린다.
인터파크커머스는 티몬·위메프와 마찬가지로 큐텐 그룹 산하 국내 전자상거래(이커머스) 자회사로, AK몰·인터파크쇼핑의 운영사였다. 지난해 7월 티몬·위메프의 1조 원대 판매대금 미정산 사태가 터진 뒤 심각한 자금난을 겪어온 것으로 알려졌다.
이에 인터파크커머스는 지난해 8월 회생법원에 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램 형태의 기업 회생 절차를 신청했다.
이후 법원은 지난해 11월 29일 인터파크커머스의 회생절차 개시를 결정한 뒤 잠재적 인수 후보자를 찾았으나 결국 찾지 못했다. 그리고 이달 1일 인터파크커머스의 회생절차 폐지를 결정했다. 앞서 회생 절차가 개시됐던 위메프에 대해서도 법원은 지난달 10일 파산을 선고했다.
다만 위메프와 마찬가지로 청산 위기였던 티몬은 새벽배송 전문기업 오아시스에 인수된 후 채권 대부분을 변제하고 영업 재개를 준비하고 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
