‘25억 체납’ 김건희 모친 최은순 부동산 공매 추진…최 씨측 “납부하겠다”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 16일 15시 01분

글자크기 설정

지난 달 11일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있는 최은순 씨. 2025.11.11.뉴스1
지난 달 11일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있는 최은순 씨. 2025.11.11.뉴스1
경기 성남시가 김건희 여사의 모친 최은순 씨(79) 부동산에 대한 공매를 추진하자 최 씨 측에서 일부납부 의사를 밝혔다. 최 씨는 지방행정제재·부과금 개인 최고 체납자로 이름을 올렸다. 다만 일부라도 체납액이 납부되면 공매 절차는 일단 중단된다.

16일 성남시와 행정안전부 등에 따르면 지난달 19일 지방세 또는 지방행정제재·부과금이 1000만 원 이상인 고액·상습체납자 1만 621명의 명단이 공개됐다. 이들 중 지방행정제재·부과금 가운데 개인 최고 체납자로 최 씨가 이름을 올렸다. 최 씨는 부동산실권리자명의등기법 위반에 따른 과징금 25억 500만 원을 경기도에 체납한 것으로 확인됐다.

체납 사실이 알려진 뒤 최 씨는 납부 최고(의무이행) 기한인 이달 15일까지 체납액을 납부하지 않았다. 이에 최 씨의 과세 대상지인 성남시는 압류한 부동산에 대해 공매에 들어가기로 했다. 다만 공매 절차는 잠시 중단됐다. 최 씨 측에서는 체납액 중 “일부라도 납부하겠다”는 의사를 전달하면서다.

이와 관련해 성남시 관계자는 “최 씨 측에서 일부라도 납부하겠다는 의지를 보여서 기다리고 있는 중”이라며 “오후 6시까지 일부라도 납부하면 공매중지사유다. 만약 오늘 내에 납부가 이뤄지지 않는다면 한국자산관리공사에 공매를 의뢰하게 되고, 이후 절차는 자산공사가 맡아서 진행한다”고 밝혔다.
#성남시#부동산#공매#지방행정제재#체납#과징금#부동산실권리자명의등기법#한국자산관리공사
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스