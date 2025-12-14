남학생 꺾고 우승한 초6 소녀 “대통령님, 여자도 특수부대 지원하게 해주세요”

남녀 통합 레슬링 대회에서 남학생을 꺾고 우승한 ‘괴력의 레슬링 소녀’가 이재명 대통령에게 당찬 편지를 보냈다. 주인공은 경북 칠곡군 약동초등학교 6학년 임하경 양(12). 임 양은 “여자도 해군 특수정보부대(UDU)에 지원할 수 있게 길을 열어달라”고 호소했다.
13일 칠곡군에 따르면 임 양은 군청 기획실을 찾아 “대통령께 꼭 전해 달라”며 손 편지를 건넸다. 편지에는 “저는 레슬링을 하는 소녀입니다. 아빠가 나오신 UDU 특수부대에 여자도 들어가게 해주십시오”라며 “열심히 (훈련)해서 올림픽 금메달도 따겠습니다. 답장을 기다리겠습니다”라는 간절한 바람이 담겼다. 임 양의 아버지 종구 씨(50)는 실제로 고난도 해상·수중 침투 작전을 수행하는 정예 부대인 UDU 출신이다.
임 양은 평소 “아빠처럼 강한 사람이 되겠다”며 UDU 입대를 꿈꿔왔다. 그러나 최근 해당 부대가 여군을 선발하지 않는다는 사실을 알게 되자, 대통령에게 직접 청원하기로 결심하고 펜을 들었다.
임 양의 실력은 ‘국가대표급’이다. 지난해 3월 레슬링에 입문한 지 1년 만에 초등부 남녀 통합 60kg급 자유형 랭킹 1위에 오르는 파란을 일으켰다. 올해 4월 전국대회를 시작으로 6월 KBS배, 문화체육관광부장관기 대회까지 휩쓸며 자유형 개인전에서 3연속 우승을 차지했다.
