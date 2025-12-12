굿윌스토어-우리금융, 혁신 점포 1호점 ‘굿윌스토어 밀알여주홍문점’ 개장

밀알복지재단이 운영하는 굿윌스토어는 지난 11일 우리금융과 협력해 경기 여주에 ‘굿윌스토어 밀알여주홍문점’을 열었다고 12일 밝혔다.
굿윌스토어는 개인과 기업으로부터 물품을 기증받아 판매한 수익으로 장애인을 고용한다. 장애인들은 기증품 수거, 분류, 진열 등의 업무를 맡는다. 장애 특성에 따른 근로환경과 최저임금이 보장된다. 밀알복지재단은 2011년 1호점을 시작으로 46개의 굿윌스토어에서 약 500명의 장애인을 고용하고 있다.
굿윌스토어 밀알여주홍문점은 우리은행 지점이 출장소로 축소되며 발생한 유휴공간에 굿윌스토어가 입점한 ‘혁신 점포 1호점’이다. 굿윌스토어의 본질인 발달장애인 일자리 창출 외에도 금융 인프라가 부족했던 지역 주민의 금융 접근성까지 개선하는 등 사회적 시너지를 창출할 계획이다.
11일 진행된 오픈식에는 밀알복지재단의 홍정길 이사장·한상욱 굿윌본부장, 장광익 우리금융미래재단 사무국장, 유영균 한국굿윌산업협회 상임대표, 한국장애인고용공단의 이종성 이사장·김현주 소통협력실장 등 주요 관계자가 참석했다.
굿윌스토어와 우리금융은 밀알여주홍문점을 시작으로 전국 주요 지역의 우리은행 출장소 내 굿윌스토어 매장이 함께하는 혁신 점포를 확대할 방침이다. 취업 연계, 장애인 직업훈련프로그램 등 복합 서비스를 제공하는 매장으로 발전시킬 계획이다.
한상욱 밀알복지재단 굿윌부문장은 “이번 협업은 단순한 점포 개점이 아닌 장애인 일자리와 지역 금융 접근성을 함께 높이는 의미 있는 시도”라며 “굿윌스토어는 앞으로도 다양한 기관과의 협력을 통해 지속 가능한 상생 모델을 구축하겠다”고 말했다.
한편 밀알복지재단 굿윌스토어는 우리금융미래재단과 2023년 장애인 일자리 창출 생태계 구축을 위한 업무협약을 체결하고 발달장애인 맞춤형 사회공헌 사업을 추진하고 있다.
이한규 기자 hanq@donga.com
