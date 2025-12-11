민주 “통일교 의혹 엄중히 보고 있어…수사로 진실 드러날 것”

더불어민주당이 11일 “통일교 의혹은 수사에서 진실이 잘 드러날 것”이라며 “우리도 엄중하게 보고 있다”고 밝혔다.
민주당 백승아 원내대변인은 의총총회 직후 기자들과 만나 “이재명 대통령께서 엄중히 수사하라고 지시하셨고 이제 수사가 시작되니 진실이 잘 드러날 것이라고 본다”며 이같이 말했다.
다만 의총에서 이와 관련 의원들의 별도 발언은 없었던 것으로 알려졌다. 백 원내대변인은 관련 질문에 “오늘 의총에서 (관련) 발언은 없었다”고 전했다.
한편 민주당은 9일 필리버스터(무제한 토론) 중단 사태와 관련해서 국민의힘 나경원 의원과 곽규택 의원에 징계안을 제출했다.
백 원내대변인은 “국회의장의 경고를 무시한 채 의제와 관련 없는 발언을 의도적으로 계속해서 국회법 102조를 명백히 위반했기 때문”이라고 설명했다.
곽 의원에 대해서는 “무선 마이크를 가져와 나 의원 옷에 장착해 주면서 의제 외 발언을 계속하도록 부추겼다”며 “국회법 제148조 회의 진행 방해 물건 등의 반입 금지를 위반한 것”이라고 지적했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
