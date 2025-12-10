신세계百 ‘하우스오브신세계 청담’ 오픈…“삶·취향·일상 연결”

신세계백화점은 서울 강남구 청담동에 식품, 패션, 리빙, 다이닝을 한데 모은 큐레이션 공간인 ‘하우스오브신세계 청담’을 연다고 10일 밝혔다. 도심 속에서 취향을 발견하는 ‘체류형 리테일 공간’을 만든다는 구상이다.
하우스오브신세계 청담은 기존 SSG푸드마켓 청담점의 지하 1층과 지상 1층을 재구성한 공간으로 1500평 규모로 조성됐다. 지하 1층에는 신개념 식품관인 ‘트웰브’를 처음 선보인다. 기존 식품관의 진열 방식에서 벗어나 대표 상품을 별도 진열하는 쇼케이스 방식을 도입해 마치 패션관에 온 듯한 느낌을 준 것이 특징이다. 트웰브 입구에는 공용 테이블과 100여석 규모의 좌석이 있는 ‘아고라 광장’을 배치했다. 청담 상권 주요 고객층을 감안해 즉석에서 갈아 만든 스무디와 착즙 주스 40여종을 판매한다.
지상 1층에는 패션, 주류, 다이닝 등을 큐레이션해주는 공간이 들어선다. 맨온더분, 자아 등 패션 브랜드들이 입점한다. 화이트 리쿼 전문 매장인 클리어, 7좌석 한정 다이닝 레스토랑인 모노로그 등이 운영될 예정이다.
최원준 신세계백화점 식품생활담당 상무는 “하우스오브신세계 청담은 삶· 취향·일상을 연결하는 새로운 리테일 공간”이라고 말했다.
