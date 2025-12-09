통일교 간부가 與 세계한인회의 부의장…친명계 前의원 개입설

통일교서 돈 받은 의혹 전직 의원
2023년 당직 선임에도 관여한 정황
與 “소문만으로는 윤리감찰 못해”
‘2차 특검’ 실현땐 수사 대상 지적도
친명(친이재명)으로 분류되는 더불어민주당의 전 의원이 통일교 핵심 간부를 당직에 앉혔다는 의혹이 불거지며 민주당이 촉각을 곤두세우는 분위기다. 앞서 김건희 특검(특별검사 민중기)이 민주당 전현직 의원들이 통일교로부터 금품 지원을 받았다는 진술을 확보하고도 수사하지 않은 사실까지 뒤늦게 알려지면서, 당이 자체 조사를 실시해야 한다는 주장도 제기되고 있다.
9일 법조계 등에 따르면 A 전 의원은 2023년 통일교 천무원 행정정책실장이 민주당 세계한인민주회의 부의장을 맡는 과정에 개입한 것으로 전해졌다. A 전 의원은 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 금품을 수수했다는 의혹도 받고 있다. 특검은 윤 전 본부장으로부터 “2022년 대선을 앞두고 국민의힘뿐만 아니라 민주당에도 금픔 지원을 했다”는 취지의 진술을 확보하고도 특검법상 특검 수사 대상이 아니라며 민주당에 대한 수사는 하지 않은 상태다.
이후 윤 전 본부장은 본인의 청탁금지법 위반 혐의 공판에서 “2017~2021년 국민의힘보다 민주당과 가까웠다”고 주장하기도 했다.
이에 대해 민주당 박지원 의원은 ”민주당 관계자들에게도 통일교에서 금품을 줬다 하는 건 철저히 수사를 해야 된다”고 강조했다. 박 의원은 이날 YTN라디오에서 “김건희 특검에서는 사건 번호는 부여해 놨지만 수사할 법적 근거가 없어 수사기관에 이첩한다는 보도를 봤다”며 “어떻게 됐든 민주당도 있으면 다 수사해야 한다. 선택적으로 적용하면 안 된다”고 했다. 박 의원은 앞서 페이스북에도 “공격은 최대의 방어”라며 “민주당에도 통일교의 검은 손이 들어왔다면 파헤쳐야 한다”고 강경한 입장을 펼친 바 있다.
민주당 박상혁 원내소통수석부대표는 이날 MBC라디오에서 “수사 진행 상황을 보고 당에서도 여러 사항들이 특정된다면 그런 부분들은 대응하고 조사해야 될 것”이라고 말했다. 다만 그는 민주당이 추진하고 있는 2차 종합특검과 관련해 “(특검은) 내란과 지난 윤석열 정부에서 있었던 문제, 특히 채 해병 사건이라든지 이런 문제들이 중심에 있는 것이지 이게 핵심적인 사안은 아니다”라며 선을 그었다.
민주당은 윤 전 본부장이 민주당에 금품을 건넨 명단이 구체화된 이후에나 자체 조사가 가능하다는 입장이다. 민주당 지도부 핵심 당직을 맡고 있는 한 의원은 “공식적으로 뭐가 나와야 조사를 하든 윤리감찰을 하든지 할 텐데 지금 단계에서 설과 소문만 있는 걸 가지고 윤리감찰을 할 수는 없다”고 말했다.
예기치 못한 ‘통일교 리스트’에 2차 종합 특검이 추진 전부터 난관에 봉착했다는 지적도 나온다. 민주당은 이달 28일 내란특검을 끝으로 3대 특검의 수사 기한이 모두 종료된 이후 남아있는 의혹들을 수사할 2차 종합 특검을 추진하겠다고 예고해 둔 상황이다. 민주당 관계자는 “민주당 리스트도 존재하고, 김건희 특검이 진술을 확보했다고 한 상황에서 관련 부분만 쏙 빼놓고 종합 특검을 추진할 경우 역풍을 맞을 수 있다”고 우려했다.
댓글 0