신세계프라퍼티, ‘스타필드 빌리지 운정’ 5일 개장

신세계프라퍼티가 5일 경기 파주 운정신도시에 ‘스타필드 빌리지’ 1호점 스타필드 빌리지 운정을 연다고 3일 밝혔다. 스타필드 빌리지는 복합쇼핑몰에 지역 커뮤니티 기능을 더한 지역 밀착형 쇼핑몰이다.
1호점은 힐스테이트 더 운정 중앙부의 ‘센트럴’과 주변 저층부로 구성됐다. 전체 영업 면적은 약 5만2231㎡(1만5800평)이다. 이 중 5일 문을 여는 곳은 중앙부의 센트럴(지상 1층~5층)로 약 2만5686㎡ (7770평) 규모로 조성됐다. 이곳에는 패션, 식음료 등 100여 개 브랜드가 들어섰다.
1~2층에는 3만6000여권의 책으로 둘러싸인 복층형 서가 ‘센트럴 파드’와 계단형 라운지인 ‘북스테어’가 마련됐다. 3~4층에는 곡선형 놀이공간 ‘업스테어’가 있고, 4~5층에는 야외 옥상정원이 자리했다. 무인양품·샤오미 등 브랜드 매장도 입점했다.
신세계프라퍼티는 “‘더 나은 일상의 습관’이라는 콘셉트로 고객들이 도보권 내 쇼핑·미식·여가·교류를 누릴 수 있도록 설계했다”고 밝혔다.
김다연 기자 damong@donga.com
