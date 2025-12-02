농협네트웍스-충주시 농촌체험관광 활성화 업무협약 체결

농협중앙회은 2일 충북 충주시청에서 농협네트웍스와 충주시가 지역경제 및 농촌체험관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 충주시 농촌 관광 인프라 강화와 도시민 유입 확대를 통해 지역경제를 활성화하고 농업인 소득을 높이기 위한 취지로 마련됐다.
협약식에는 송병환 농협네트웍스 대표이사와 조길형 충주시장이 참석해 자리를 빛냈다. 양측은 ▲농촌체험관광 상품 개발 및 공동 운영 ▲도시민 체험 프로그램 비용 지원 ▲지역 내 네트워크 공유 및 관광자원 연계 등 상호 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.
송병환 대표이사는 “이번 협약을 계기로 충주시 농촌경제에 활력을 불어넣고 도시민의 농촌체험 접근성을 높일 수 있을 것”이라며 “도시민의 농업·농촌 관심 제고와 농가 소득 확대를 위해 지속적으로 협력하겠다”고 말했다.
농협네트웍스는 국내 유일의 농업·농촌 여행사다. 지난 13년간 전국 지자체와 협력해 약 48만 명의 도시민을 농촌 지역에 송객해 왔다. 이를 통해 지역경제 활성화와 농업인 소득 증대라는 농협의 공익적 역할 수행에 기여했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
