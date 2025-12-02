“쿠팡서 통관부호 털렸으면 범죄 악용”…재발급 42만건 몰려

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 2일 18시 58분

해외직구 이용자 불안감 확산
쿠팡 대표 “통관부호 유출은 없어”

사진은 1일 서울 송파구에 위치한 쿠팡 본사 모습. 2025.12.1 뉴스1
“개인통관고유번호(통관부호)가 유출되면 부적절한 우편물이 내 명의로 올 수 있고 그때 책임은 내가 떠안아야 한대요.”

1일 밤 소셜네트워크서비스(SNS)에서 이 글을 본 40대 직장인 김모 씨는 통관부호를 서둘러 바꿨다. 쿠팡에서 해외직구를 이용해 온 그는 “올해 벌써 SKT·롯데카드에서도 개인정보가 빠져나갔다”며 “통관번호까지 털리면 큰일나겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태 이후 통관부호를 바꾸려는 해외 직구 이용자들이 늘고 있다. 해외 직구 시 개인을 식별하기 위해 부여되는 통관부호가 유출되면 범죄에 악용될 수 있다는 불안이 확산한 데 따른 것이다.

2일 관세청에 따르면 쿠팡이 개인정보 유출 사실을 발표한 지난달 29일부터 이달 1일까지 사흘간 통관부호 재발급 건수는 총 42만2506건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(총 408건)과 비교해 약 1036배 늘어난 규모다.

박대준 쿠팡 대표는 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회 현안 질의에서 “개인통관번호는 유출되지 않은 것으로 확인된다”고 했다. 하지만 이용자들의 불안은 쉽게 가라앉지 않는 분위기다. 한 SNS에는 “마약이나 범죄 관련 증거품 받고 나락 가능”, “무서워서 바꿨다”는 글이 수십 건 올라왔다. 통관부호 재발급 방법을 다룬 글도 잇따르고 있다. 관세청 전자통관시스템 ‘유니패스’에 접속해 본인 인증을 거치면 재발급이 가능하다.

한편 금융감독원은 이날 쿠팡 핀테크 자회사인 쿠팡페이 측에 예고통지서를 발송한 뒤 현장조사에 착수했다. 예정된 현장조사 기간은 일주일이다. 쿠팡은 개인정보 유출 사고에 고객 결제정보 유출은 없다고 했지만 금감원은 실제 유출이 없었는지 확인하기 위해 조사에 착수한 것으로 알려졌다.

#개인통관고유번호#통관부호#개인정보유출#해외직구#쿠팡#통관부호재발급#금융감독원
김다연 기자 damong@donga.com
주현우 기자 woojoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
