1인가구 비중 36% 돌파…노인 인구 1000만명 넘어

지난해 1인 가구가 전체 가구에서 차지하는 비율이 36%를 돌파한 것으로 나타났다. 65세 이상 노인 인구는 처음으로 1000만 명을 넘어섰으며, 또 독거 노인 가구 비율도 늘어 노인 가구 세 집 가운데 한 집은 혼자 사는 노인 가구였다.
30일 보건복지부가 발표한 ‘2024년 사회보장 통계집’에 따르면 지난해 1인 가구는 804만5000가구로, 전체 가구 중 36.1%를 차지했다. 1인 가구는 2000년 222만4000가구(15.5%), 2015년 520만3000가구(27.2%), 2020년 664만3000가구(31.7%)를 차지하는 등 매년 증가세를 보이고 있다. 대가족 구조가 사실상 사라짐과 동시에 혼인율이 감소하고 중장년층 이혼이 증가하는 등 사회 변화가 반영된 것으로 풀이된다.
1인가구 수가 증가하면서 혼자사는 노인 가구도 늘어났다. 지난해 65세 이상 노인 인구는 처음으로 1000만 명을 돌파했다. 노인 독거가구 비율은 2023년 32.8%를 기록했다. 이는 2014년 23%에서 약 10%포인트 가까이 증가한 수치다. 부부가 함께 사는 가구는 55.2%, 자녀와 함께 사는 가구는 10.3%로 집계됐다. 85세 이상 노인의 절반 이상인 52.4%는 홀로 거주하는 것으로 나타났다. 자녀 수가 적어지면서 고령 부모와 함께 사는 경우가 줄고 세대 간 분리가 자연스러워지는 것으로 풀이된다.
한편 전국 어린이집은 2013년 4만3770개에서 매년 줄어 2022년 3만923개, 2023년 2만8954개, 지난해에는 2만7387개까지 감소했다. 출산율 감소로 ‘어린이집 폐원 도미노’가 현실화하는 것으로 보인다.
반면 2015년 68.8%였던 사교육 참여율은 지난해 처음으로 80%를 기록했다. 초등학생은 87.7%, 중학생은 78%, 고등학생은 67.3%였다. 학생 1인당 월평균 사교육비는 47만4000원이었다.
