넥슨 신작 ‘아크 레이더스’, 출시 2주 만에 글로벌 누적 판매 400만 장 돌파

넥슨의 신작 ‘아크 레이더스(ARC Raiders)’가 출시 2주 만에 성과를 거두고 있다.
넥슨은 지난 10월 30일 출시한 아크 레이더스가 PC·콘솔 플랫폼에서 최고 동시 접속자 수 70만 명을 기록하고, 글로벌 누적 판매량도 400만 장(11월 11일 발표 기준)을 돌파했다고 28일 밝혔다. 출시 초기임을 고려하면 향후 판매량은 더욱 늘어날 것으로 전망된다.
특히 유료 패키지 판매 기반의 신규 IP임에도 스팀 최다 플레이 게임 순위에서 무료 플레이 타이틀(F2P)과 나란히 최상위권을 유지하고 있다는 점에서 이례적이다. 스팀 주요 차트에서 모두 앞서는 흐름을 보이며 글로벌 경쟁력을 입증하고 있다.
넥슨 측은 “단일 타이틀의 흥행을 넘어, 넥슨의 중장기적 글로벌 투자와 개발 지원 전략이 결실을 맺고 있음을 보여주는 청신호로 평가된다”고 밝혔다.
진입 장벽 낮춘 설계로 대중성 높이고 독창적 비주얼 앞세워
아크 레이더스는 출시 후 스팀에서 이용자 평가 ‘매우 긍정적(Very positive)’ 등급을 꾸준히 유지하고 있다.
익스트랙션 어드벤처 신작 ‘아크 레이더스’가 글로벌 시장에서 빠르게 안착한 배경에는 장르 특유의 진입 장벽을 과감히 낮추고 대중성을 높인 게임 설계가 있다.
기존 익스트랙션 장르는 장비 준비 과정이 복잡하고 초반 난이도가 높아 신규 이용자의 진입이 쉽지 않은 편이다. 아크 레이더스는 구조를 과감히 단순화해 초보 이용자도 전투, 탐색, 탈출 등 핵심 콘텐츠에 빠르게 진입할 수 있도록 설계했다.
세계관과 비주얼도 흥행 요인으로 지목된다. 폐허가 된 미래 지구를 배경으로 1970~80년대 미래상을 재해석한 ‘카세트 퓨처리즘’ 미학을 적용해 아날로그 감성과 SF 요소가 조화를 이루는 독창적 분위기를 구현했다. 여기에 언리얼 엔진5 기반의 고해상도 그래픽과 정교한 사운드 디자인과 모션 연출이 더해지며 높은 몰입감을 제공했다는 평가가 나온다.
넥슨의 글로벌 투자 성공, 스웨덴 자회사 엠바크 스튜디오 인수 효과 본격화
아크 레이더스의 흥행은 넥슨이 수년간 이어온 글로벌 투자 기조와도 맞닿아 있다. 넥슨은 2018년 초기 투자한 스웨덴 소재 개발사 엠바크 스튜디오(Embark Studios, 이하 엠바크)를 2021년 자회사로 편입했다.
넥슨이 엠바크를 품은 배경은 단순한 개발 인력 보강을 넘어선다. 서구권 AAA 게임 제작 문화와 클라우드 기반의 차세대 개발 환경을 그룹 역량으로 내재화하고, 이를 토대로 글로벌 시장에서 통할 신규 대형 IP를 확보하기 위한 전략적 판단이었다.
인수 후 넥슨은 독립성과 자율성을 보장하며, 완성도를 최우선에 둔 장기적 물적·인적 지원 기조를 유지해 왔다. 개발 지원과 인프라, 라이브 기획, 운영 등 다방면으로 상시적인 교류와 지원을 지속해 왔으며, 엠바크에서도 넥슨을 방문해 라이브 인프라를 협의하고, 넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC)와 지스타(G-star)에 참석하는 등 한국 개발진들과의 접점을 넓히고 시너지를 내기 위해 노력해 왔다.
이를 통해 넥슨의 퍼블리싱 역량과 엠바크의 개발력이 긴밀하게 결합되는 안정적인 협업 관계로 자리 잡을 수 있었다.
패트릭 쇠더룬드 엠바크 스튜디오 대표는 최근 해외 언론과의 인터뷰에서 “모회사인 넥슨은 전적으로 우리를 신뢰하며 단기 매출 목표보다 게임의 완성도와 지속성에 방점을 두고 지원해 왔다”며 이러한 넥슨의 지원 구조가 ‘아크 레이더스’의 성공을 뒷받침하는 핵심 요인이라고 설명했다.
‘마비노기 모바일’의 성공까지… 2027년 연 매출 7500억 엔 달성에 추진력
‘마비노기 모바일’의 최근 성과도 넥슨의 개발 지원 기조가 만든 결과로 평가된다. 넥슨은 지난 2020년 핵심 개발 조직인 데브캣 스튜디오를 별도 법인으로 분리해 독립성과 자율성을 강화하고, 프로젝트 전반에 필요한 리소스를 꾸준히 지원해 왔다.
이런 기반 아래 ‘마비노기 모바일’은 장기간 개발을 이어가며 차별화된 콘텐츠와 이용자 친화적 구조를 갖춰 나갔다. 그 결과 지난 3월 출시 후 꾸준한 이용자 지표를 바탕으로 장기흥행 체제를 구축했고, ‘2025년 대한민국 게임 대상’에서 대상(대통령상)을 받아 원작 IP 확장의 성공 사례로 자리 잡았다.
넥슨은 올해 두 타이틀의 연속된 성과로 포트폴리오의 외연을 더욱 넓히며 횡적 성장에도 속도를 내고 있다. 주요 프랜차이즈가 견고한 상승세를 이어가는 가운데, 지난 6일 출시한 ‘메이플 키우기’까지 모바일 양대 앱 마켓 매출 1위를 기록하며 넥슨 매출 확대에 기여할 것으로 예상된다.
이러한 포트폴리오 전반의 확장 흐름이 강화됨에 따라, 넥슨이 목표한 2027년 연 매출 7500억 엔(약 6조8000억원) 달성에도 강한 추진력이 붙고 있다.