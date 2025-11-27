LG에너지솔루션, 2026년 정기 임원 인사 실시

LG에너지솔루션이 27일 2026년 정기 임원 인사를 단행했다.
LG에너지솔루션은 이날 이사회를 열고 ▲전무 승진 1명 ▲상무 신규선임 6명 등 총 7명의 2026년 임원 승진안을 결의했다. 이번 인사에서 김형식 ESS전지사업부장(사진)은 전무로 승진됐다.
회사는 올해 승진 규모에 대해 전기차 수요 둔화 및 관세 협약 등 시장변화에 기민하게 대응하고 조직 실행력을 극대화하기 위한 전략적·효율적 인사 운영의 일환이라고 설명했다.
이번 인사는 근본적 경쟁력 우위 강화 및 포트폴리오 수익성 제고를 위한 ▲사업 구조 재편 및 효율화 ▲제품력 및 비용 확보 ▲연구개발 및 기술 경쟁력 제고 등에 초첨을 맞춘 게 특징이다.
또한 글로벌 생산 공장의 안정적 폼팩터 전환과 운영 최적화를 위해 사업부 산하 생산 조직을 통합하고, 급성장하는 ESS(에너지저장장치) 시장에 선제적으로 대응하기 위해 ESS전지사업부 조직 규모와 역량을 대폭 보강했다.
한편, LG에너지솔루션은 자동차전지사업부장에 오유성 전무(현 소형전지사업부장), 소형전지사업부장에 자동차.PM그룹장 정원희 상무를 각각 신규 보임했다.
◇전무 승진
▲김형식 ESS전지사업부장
◇상무 신규 선임
▲김낙진 소형 상품기획/전략 담당
▲김현태 ESS 상품기획/전략 담당
▲배재현 ESS 북미Operation Pack/LINK생산지원 담당
▲손권남 미래기술 차세대Cell개발 담당
▲이승훈 인프라그룹장
▲허성민 자동차 마케팅 마케팅4담당
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0