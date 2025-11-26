NH농협은행, 보이스피싱 예방 우수사례집 발간

NH농협은행이 26일 지능적으로 고도화되는 금융사기로부터 고객 자산을 보호하기 위해 ‘보이스피싱 예방 우수 사례집’을 발간했다.
이번 사례집은 실제 피해예방에 기여한 담당직원 100명의 설문을 기반으로 주요 의심정황 및 공통 대응 방법, 우수 대응사례 등을 직원과 고객 간 대화형 스크립트로 수록해 현장감을 살렸다.
주요내용은 ▲최신 보이스피싱 수법 트렌드 ▲대표적 현장 의심정황 ▲영업점 우수대응사례 및 예방성과 ▲피해예방 등 크게 4개 분야로 구성됐다. 특히 피해 예방에 성공한 직원들이 공통적으로 꼽은 ‘10가지 중요 사안’을 수록해 전 직원이 경험을 공유하고 학습할 수 있도록 했다.
이강영 NH농협은행 금융소비자보호부문 부행장은 “이번 사례집이 실제 현장에서 바로 적용할 수 있는 지침서가 될 것”이라며 “NH농협은행은 앞으로도 사례 발굴과 교육을 지속해 고객 자산 보호와 금융사기 예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0