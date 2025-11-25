농협중앙회, 임원 내부통제 책임체계 도입

농협중앙회가 임원의 책임경영 체계를 강화하기 위한 내부통제 시스템 구축에 나섰다. 최근 연이어 제기된 경영 투명성 강화 요구와 금융기관 수준의 통제체계 마련 필요성이 높아진 데 따른 조치로 해석된다.
농협중앙회는 25일 임원의 내부통제 의무를 명확화하기 위한 ‘경영관리 책무구조도(가칭)’ 도입을 추진한다고 밝혔다. 해당 제도는 금융회사에서 운영 중인 내부통제 체계를 벤치마킹한 것으로, 임원의 역할과 책임 범위를 명확히 규정해 사고 발생 시 책임소재를 명확히 하는 것이 핵심이다.
농협중앙회는 제도 도입의 실효성을 확보하기 위해 농림축산식품부와 관련 제재 조치 도입을 협의 중이다. 아울러 외부 전문기관 컨설팅, 내부통제 점검체계 구축, 전산 시스템 개발을 병행해 제도 적용 과정에서 발생할 수 있는 공백을 최소화할 계획이다.
임원 윤리경영 평가도 강화된다. 농협중앙회는 윤리·청렴 수준 제고를 위해 관리 직급 대상 전문 교육을 확대하고 주요 회의에 윤리 교육 프로그램을 도입하는 등 조직문화 재정비에 나선다.
농협중앙회 관계자는 “이번 경영관리 책무구조도 도입은 책임경영과 내부통제 수준을 한 단계 끌어올리는 전환점이 될 것”이라며 “제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 면밀한 검토와 실행을 이어갈 계획”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
