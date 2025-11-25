케이저, ‘음악 성분 조합 검색’ 기술로 문화 디지털 혁신 공모전 대상 수상

케이저 주식회사가 문화 디지털 혁신 및 데이터 활용 공모전에서 디지털 혁신 아이디어 부문 대상에 선정됐다고 25일 밝혔다.
케이저는 ‘음악 성분 조합 검색’ 기술로 2025 문화체육관광 AI·디지털 혁신 포럼에서 임직원 5명 전원이(견두헌, 박시윤, 권하진, 김수경, 이승민) 문화체육관광부 장관상을 받았다.
‘음악 성분 조합 검색’ 기술은 방대한 음악 데이터에서 음악 성분을 분해한 후, 사용자가 원하는 음악 특성을 정의해 재조합･검색하는 기술이다. 시간 소모적인 음악 검색 방식을 혁신해, 쉽고 빠르게 정확하고 구체적인 음악 특성을 검색할 수 있는 게 특징이다. 향후 콘텐츠 시장에 새로운 바람을 불어 넣을 수 있는 검색 기술로서 귀추가 주목된다는 평을 받았다.
견두헌 연구소장은 문화체육관광 AI·디지털 혁신 포럼에서 공개 발표를 진행하며 “충분한 베타테스트를 거친 후 내년 중에 상용화할 계획”이라고 말했다.
또한 “음악 문화 예술 분야에 실질적으로 기여할수 있는 기술로서 지속해서 발전시켜 나갈 것”이라는 포부를 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지