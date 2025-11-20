농협중앙회, 2027년 조합장선거 앞두고 불법선거 강력 대응

농협중앙회가 2027년 3월 3일 실시 예정인 제4회 전국 동시조합장선거를 앞두고 불법·부정선거 근절을 위한 선제 대응에 나섰다. 중앙회는 선거관리사무국을 조기 신설하고 신고센터 운영 등 공명선거 시스템을 강화해 조직, 제도, 관리 전반에 걸친 혁신을 추진한다.
이번 조치는 전국 단위 선거로 국민적 관심이 높고 정부 지도·감독이 강화될 것으로 예상됨에 따라 농축협 전체의 신뢰도를 높이고 공정한 선거문화를 정착시키기 위한 선제적 조치다. 선거관리 전담기구는 2026년 1월 1일부터 가동된다. 중앙본부 회원지원부 내 선거관리사무국을 신설하고 기존 인력 3명을 9명으로 확충한다. 지역본부와 시군지부에도 동일 조직을 편성해 선거 관리 전담 체계를 전국적으로 구축할 계획이다.
선거관리사무국 내에는 부정선거 상담·신고센터를 운영해 ▲부정선거 예방 지도 ▲법률 상담 ▲신고 접수 ▲신속한 내부 조사 및 고발 조치 등 선거 전반을 아우르는 대응 체계를 구축한다. 중앙선거관리위원회 자료에 따르면 동시조합장선거 위반 건수는 감소 추세이나, 금품·향응 제공 사례는 여전히 반복되고 있는 것으로 나타났다.
농협중앙회는 금품선거 근절을 위해 ‘원스트라이크 아웃제’ 도입 등 제도 개선을 추진한다. 부정선거 적발 농축협과 조합원에 대해서는 중앙회 지원 제한, 조합원 제명 의결 지도 등 무관용 원칙을 엄격히 적용할 계획이다.
강호동 회장은 “제4회 동시조합장선거가 깨끗하고 공정하게 치러질 수 있도록 조직, 제도, 시스템 전반에 걸쳐 혁신적 노력을 강화하겠다”며 “조합원과 국민의 신뢰를 회복하는 계기로 만들겠다”고 말했다.
