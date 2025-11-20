농협경제지주, 농심천심 기부 행사 실시

농협경제지주가 20일 서울우유농협 본점에서 ‘농심천심! 마음을 나누는 힘!’ 농축산물 기부 행사를 열고, 총 2000만 원 상당의 농축산물을 중랑구 내 도움이 필요한 주민들에게 전달했다. 이번 행사는 농협몰이 추진 중인 범국민 쌀 소비촉진 캠페인(쌀맛나는 2025!)과 연계해 진행됐다.
기부 물품은 ▲햅쌀 2500kg(농협몰, 1000만 원 상당) ▲배 250kg(동서울농협) ▲우유 6000팩(서울우유농협) ▲특란 1만5000개(한국양계농협) ▲김치 500kg(서울본부) 등으로 구성됐다. 특히 햅쌀은 농협몰이 3월부터 쌀 매출액 1%를 적립해 조성한 기금으로 마련됐다.
이날 행사에는 서영교 국회의원, 문진섭 서울우유농협 조합장, 정성진 한국양계농협 조합장, 명성준 동서울농협 본부장, 맹석인 농협중앙회 서울본부장, 문영지 농협경제지주 e커머스사업부장 등이 참석해 농축산물의 가치를 공유하고 상생의 의미를 강조했다.
박서홍 농업경제대표이사는 “햅쌀을 비롯한 우리 농축산물이 주변의 어려운 이웃들에게 따뜻한 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 지속적인 사회공헌 활동으로 지역사회에 온기를 전달할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 서영교 의원도 “민족자본 농협이 지역사회와 함께 상생하며 나눔을 실천하는 모습에 감사드린다”고 전했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
