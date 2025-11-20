트럼프, 韓근로자 구금에 “멍청하게 굴지 말라고 했다”

조지아주 또 때려…“제조업 재건에 외국인 전문인력 도움 필요”
도널드 트럼프 미국 대통령이 올 9월 조지아주 한국 근로자 구금 사태에 대해 “‘그만, 멍청하게 굴지 말라(Stop it, Don’t be stupid)’고 말했다”고 19일(현지 시간) 밝혔다. 그러면서 제조업 재건을 위해선 외국인 전문인력의 도움이 필요하다고 강조했다.
19일 미 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 트럼프 대통령은 워싱턴에서 열린 미국-사우디 투자 포럼에서 “수십억 달러를 들여 지은 애리조나 컴퓨터 칩 공장에 실업자를 고용해 운영할 수 있다고 생각하지 않는다”며 “수천 명의 사람들을 (외국에서) 데려와야 할 것이고, 나는 그 사람들을 환영할 것이다”고 말했다.
트럼프 대통령은 9월 조지아주의 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 노동자 300여명이 이민 당국에 체포된 사건이 벌어진 이후 미국민에게 제조 기술을 전수할 외국 전문 인력 입국을 허용하겠다는 입장을 밝혀왔으며, 이 때문에 지지층인 ‘마가(MAKE AMERICA AGAIN·다시 미국을 위대하게)’ 진영의 반발을 샀다.
마가 지지자들은 강경 이민 정책 때문에 트럼프 대통령에 투표한 이들이 많으며 외국인 노동자가 미국인 일자리를 뺏어 간다고 생각해 비자 확대 등에 반대한다.
그는 이날 포럼에서 “나는 보수 친구들을 사랑하고 마가를 사랑하지만 이게(외국 전문 인력 수용) 마가다”며 “외국 전문 인력들은 우리 국민에게 컴퓨터 칩을 만드는 법을 가르치고 돌아갈 것입니다”고 말했다. 방청석에서는 큰 박수갈채가 터져나왔다고 AP통신은 전했다.
트럼프 대통령은 “(이런 입장 때문에) 난 비난을 좀 받을 수도 있다. 난 늘 내 사람들로부터 약간의 비난을 받는다. 이들은 나를 사랑하며 나도 그들을 사랑한다”며 자기 지지자들을 향해 “그들은 믿기 어려울 정도의 애국자들이지만 단지 이해하지 못할 뿐”이라고 말했다.
또한 최근의 지지율 하락을 의식한 듯 “내 지지율이 막 내려갔지만, 똑똑한 사람들 사이에서는 지지율이 엄청 올라갔다”고 덧붙였다.
김보라 기자 purple@donga.com
