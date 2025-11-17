나나에 맨손 제압된 30대 강도…“연예인 집인 줄 몰랐다”

그룹 ‘애프터스쿨’ 출신 배우 나나(본명 임진아)의 집에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성이 구속됐다.
17일 구리경찰서에 따르면 전날 의정부지법 남양주지원은 “도주 우려가 있다”며 특수강도상해 혐의로 A 씨에 대한 구속영장을 발부했다.
A 씨는 15일 오전 6시경 구리시 아천동에 있는 나나의 집에 흉기를 들고 침입해 나나 모녀를 위협하고 상해를 가하며 돈을 요구한 혐의를 받는다.
당시 그는 준비한 사다리를 타고 베란다까지 올라가 잠겨 있지 않았던 문을 열고 자택에 들어갔다. 강도 행각을 벌이는 와중에 나나 어머니의 목을 조르는 등 상해도 입힌 것으로 알려졌다.
나나 모녀는 몸싸움 끝에 맨손으로 A 씨의 팔을 붙잡아 움직이지 못하게 제압한 뒤 경찰에 신고했다. 이 과정에서 한 때 나나의 모친이 의식을 잃는 상황을 겪기도 했으나, 치료를 받은 뒤 의식을 회복한 것으로 전해진다.
경찰은 A 씨가 무직 상태로 특정 연예인의 집을 노리고 범행한 것은 아니라고 파악하고 있다. 그는 경찰 조사에서 “연예인이 사는 곳인지 알지 못했고 생활비가 부족해 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “피의자가 다친 것과 관련해서는 검찰과 협의해 정당방위가 인정되도록 검토 중”이라고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
