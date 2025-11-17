숙면의기적, ‘수면치과에서 숙면치과로’ 세미나 개최

전국에서 모인 치과의사 40여 명이 참석해 숙면치과의 세데이션 메뉴얼, 안전 프로토콜, 직원 교육 체계를 집중적으로 학습했다. 숙면의기적에 따르면 이번 세미나는 실제 임상 중심의 교육 콘텐츠와 브랜드 운영 시스템에 대한 높은 관심으로 조기 마감됐다.
오중교 서울숙면치과 안양 대표원장이 참석해 임상 중심의 세데이션 실전 강의와 숙면치과 네트워크의 필요성 등을 공유했다. 정진석 숙면팜 대표는 실제 진료 현장에서 적용할 수 있는 수면진료 세팅 구성법과 NIMS(마약류통합관리시스템) 관리 방법에 대한 강연을 진행했다. 김소영 숙면의기적 이사는 브랜드 네트워크 내에서 실제로 운영 중인 직원 교육 프로세스와 조직 운영 방법을 공유해 숙면치과의 경쟁력인 교육 시스템을 소개했다.
숙면의기적은 기존의 수면치과를 안전, 교육, 체계, 브랜드 운영이 결합된 새로운 치과 네트워크 숙면치과로 확장했다. 이번 세미나에서는 숙면치과의 진료 운영 체계, 환자 응대 프로세스, 환자 모니터링 및 사고 예방 매뉴얼, 직원 및 의사 통합 교육 시스템 등을 공개했다. 숙면치과 네트워크는 현재 서울, 경기, 대구, 경북 등 전국 11개 지점을 운영 중이다.
김인기 숙면의기적 대표는 “숙면치과는 전국의 수면치과들이 지향해야 할 새로운 기준이 될 것”이라며 “교육, 시스템, 브랜드 철학을 기반으로 국내 환자분들이 수면치과를 떠올리면 숙면치과를 가장 먼저 떠올릴 수 있는 시장을 만들겠다”고 말했다.