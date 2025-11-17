동아일보

관봉권 띠지·쿠팡 외압 의혹 특검에 안권섭 변호사

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 17일 08시 10분

코멘트

글자크기 설정

이재명 대통령이 16일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 발언하고 있다. 2025.11.16/대통령실 제공
크게보기
이재명 대통령이 16일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 발언하고 있다. 2025.11.16/대통령실 제공
안권섭 변호사 (60·사법연수원 25기)
안권섭 변호사 (60·사법연수원 25기)
이재명 대통령이 ‘건진법사 관봉권 띠지 분실 의혹’과 ‘쿠팡 퇴직금 미지급 사건 불기소 외압 의혹’을 수사할 특별검사로 안권섭 변호사 (60·사법연수원 25기)를 임명했다.

17일 강유정 대통령실 대변인은 전날 이 대통령이 국회가 추천한 두 후보자 중 안 변호사를 특별검사로 임명했다며 이같이 밝혔다.

안 특별검사는 전주 완산고와 연세대 법학과를 졸업했고, 서울고검 공판부장, 춘천지검 차장검사 등을 지냈다.

앞서 정성호 법무부 장관은 지난달 24일 두 의혹에 대해 “객관적이고 제3자적 위치에서 상설특검이 다시 한번 엄중하게 들여다보는 게 좋을 것 같다”며 상설특검 수사를 결정했다.

이에 우원식 국회의장은 당연직인 이진수 법무부 차관을 포함한 후보추천위를 꾸린 바 있다.

이후 국회가 14일 안 특별검사와 함께 박경춘 법무법인 서평 변호사(59·사법연수원 21기)를 추천했고, 최종적으로 안 특별검사가 임명됐다.

#이재명 대통령#건진법사 관봉권 띠지 분실 의혹#쿠팡 퇴직금 미지급 사건 불기소 외압 의혹#상설 특검#안권섭 변호사
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스