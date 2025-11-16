이공계 ‘문과 침공’에 브레이크? 수능수학 1등급 문과생↑·이과생↓ 전망

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 수학 영역 1등급 수험생 중 문과생 비율이 늘고 이과생은 줄어들 것이란 전망이 나왔다. 올해 수능에서 인문계열 지원자가 주로 택하는 수학 선택과목인 확률과 통계 접수자가 지난해보다 크게 늘며 문과생에서도 수학 상위권이 늘어난 때문으로 해석된다.
16일 종로학원이 2026학년도 가채점으로 표본 조사한 결과 수학 영역 1등급 중 확률과 통계 선택자 비율이 20.7%로 지난해(7.7%)보다 크게 상승할 것으로 예상됐다. 반면 자연계열이 주로 택하는 미적분과 기하의 1등급 비율은 79.3%로 전년(92.3%)보다 하락할 것으로 보인다.
올해 소위 문과생이 증가하며 그만큼 상위권도 늘어났기 때문으로 해석된다. 수능에서 확률과 통계를 택한 수험생은 29만7726명으로 전년보다 6만4615명(27.7%) 증가했다. 올해 수시모집에서도 서울 소재 대학 인문계열 지원자 수는 42만45명으로 전년보다 3만4561명 늘었다.
수학 영역 1등급 중 문과생 비율이 늘며 올해는 이과생의 ‘문과 침공’이 덜할 것으로 예상된다. 현재의 문이과 통합형 수능이 치러진 2022학년도 이후 이과생이 수학 영역에서 상대적으로 높게 받은 점수를 활용해 상위권 대학 인문계열에 교차 지원하는 일이 많았다. 문이과생의 수학 성적이 같이 산출돼 아무리 선택과목간 유불리를 조정한다지만 1등급 중 이과생 비율이 압도적으로 높고 표준점수도 높게 받았기 때문이다.
2025학년도 대입 정시모집에서 한양대 인문계열 24개 학과 합격자의 87.1%가 미적분과 기하 응시생이었다. 이밖에 서강대 86.6%, 건국대 71.9%, 서울시립대 66.9% 등도 교차 지원 비율이 높았다.
올해는 문과생이 늘며 관련 인문계열 학과 합격선도 높아질 가능성이 높다. 특히 자연계열 지원자가 고득점을 노리고 사회탐구를 택하는 ‘사탐런’ 현상도 강해 사회탐구 고득점자가 늘어날 것으로 예상되며 전반적으로 인문계열 지원자의 점수가 높아질 수 있다. 임성호 종로학원 대표는 “이번 정시에서는 순수 이과생의 인문계열 교차 지원 합격 비율이 줄고, 계열 구분 없이 뽑는 완전 무전공(전공 자율 선택제) 선발 전형에서 문과생의 합격 비율이 높아질 전망”이라며 “인문계열 학과의 지원 경쟁도 치열하고 합격선도 상승할 수 있다”고 말했다.
