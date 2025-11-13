“트럼프 변덕 덕분에 시진핑 여유… ‘백도어’ 농담도” 美 CNN

도널드 트럼프 미국 대통령의 이른바 ‘관세 전쟁’과 ‘변덕’ 때문에 오히려 시진핑 중국 국가주석이 반사 이익을 누리고 있다는 미국 CNN의 보도가 나왔다. 미국의 압박에 시달리던 캐나다 등 주요 동맹들이 최근 중국과의 관계 강화를 도모하고 있다는 분석이다. 시 주석이 경주에서 열린 한국-중국 정상회담에서 이재명 대통령과 이른바 ‘샤오미폰 백도어’ 농담을 주고받을 수 있었던 것도 여유가 많아진 덕분이라고 CNN은 전했다.
13일(현지 시간) CNN에 따르면, 리넷 옹 캐나다 토론토대 중국 거버넌스랩 소장은 “시 주석이 지난 8년간 하지 않았던 방식으로 미국의 동맹국들, 서방 국가들과 관계를 강화하고 있다”고 분석했다. 옹 소장은 “시 주석은 훨씬 더 여유로워졌다”며 “한국 대통령과 이른바 ‘백도어 기술’에 대해 농담도 주고받을 수 있었다”고 했다.
앞서 한중 정상회담에서 이 대통령은 중국 측이 준비한 ‘샤오미폰’ 선물을 보곤 “통신 보안은 잘 됩니까”라고 농담을 던졌다. 좌중에 웃음이 터지자 시 주석도 웃으며 “백도어(뒷문)가 있는지 확인 확인해보세요”라고 농담으로 맞받았다.
브라이언 웡 홍콩대 교수는 “트럼프가 백악관에 복귀한 이후 중국은 외교 정책에 있어 보다 화해적이고 유연한 접근 방식을 취하고 있다”며 “최근 미국의 오랜 동맹과 파트너들은 워싱턴의 변덕스럽고 이중적인 태도에 소외감을 느낄 것”이라고 평가했다. 그 사이를 중국이 자연스럽게 비집고 든다는 것이다.
특히 CNN은 미국과 캐나다의 최근 갈등에 주목했다. 국경을 맞댄 두 나라는 오랜 동맹이지만 관세 등 사안을 놓고 충돌하고 있다.
CNN은 “트럼프의 무역 전쟁으로 캐나다와 중국이 점점 가까워지고 있다”며 “불과 1년 전만 해도 양국 정상이 나란히 서서 악수하며 웃는 모습은 상상도 할 수 없었다”고 했다.
앞서 2018년 캐나다 경찰은 중국 최대 통신장비업체 화웨이의 부회장인 멍완저우를 밴쿠버에서 체포했다. 당시 미국과 중국은 이른바 ‘1차 무역전쟁’ 중이었고, 미국이 멍완저우 부회장을 사기 혐의로 수배했는데, 동맹국인 캐나다가 자국에 머물던 멍완저우를 체포한 것이다.
그러자 중국은 자국 내 캐나다인 2명을 간첩 혐의로 구금했다. 이 사건으로 양국 관계는 최악으로 치달았다.
하지만 지난달 31일 시 주석과 마크 카니 캐나다 총리는 경주에서 만나 정상회담을 열고 웃으며 손을 맞잡았다. CNN은 “미국은 이웃국 캐나다에 대해 이른바 ‘경제 전쟁’을 점차 강화해 왔다”며 “온타리오주의 반(反)트럼프 광고 이후 미국이 관세 협상 중단을 선언하기도 했다”고 전했다. CNN은 “미국이 캐나다의 가장 큰 경제적 위협으로 급부상했다”며 “캐나다는 더 이상 양대 경제 대국과 무역 전쟁을 벌일 여유가 없다”고 분석했다.
때문에 최근 캐나다가 중국과의 화해를 도모한다는 것이다. 최근 캐나다 국민을 대상으로 실시된 여론조사에서는 ‘위협적인 국가’ 순위에 미국(46%)이 중국(34%)을 앞질렀다. CNN은 백악관이 동맹국과의 관계에 보다 신중하게 접근해야 한다고 지적했다.