농협, 국민 신뢰 회복 위한 ‘고강도 혁신’ 착수

농협이 최근 잇따른 사건·사고로 훼손된 국민 신뢰를 회복하기 위해 강도 높은 개혁안을 12일 발표했다. 이번 개혁안은 지난 10일 발표된 범농협 임원 인적 쇄신 방안의 후속 조치로, 농협 조직과 임직원 전체가 ‘뼈를 깎는 수준’의 혁신을 시행하겠다는 의지가 담겼다.
이번 개혁안은 ▲신뢰받는 농협중앙회 ▲청렴한 농축협 ▲국민에게 사랑받는 농협 등 3대 전략을 중심으로 구성됐다. 구체적 실행 방안으로는 중앙회 지배구조 혁신, 지역 농축협 부정부패 제로화, 농업인 부채 탕감 등이 포함돼 농협의 근본적 변화를 목표로 한다.
농협은 중앙회 운영 전반을 투명·공정하게 개편할 방침이다. 대표, 임원, 집행간부의 절반 이상을 교체하고, 임원 선출 과정의 투명성을 높이며 퇴직자의 재취업을 원칙적으로 제한하기로 했다.
대표이사에게 경영 자율성을 보장하면서 책임경영 체계를 확립하고, 책무 구조도를 도입해 중대한 비위 행위 발생 시 대표이사를 해임할 수 있도록 했다. 아울러 수의계약 금지 등 불공정 이슈를 사전 차단할 방침이다.
지역 농축협의 횡령 등 부정부패를 근절하기 위해 강도 높은 관리 체계를 도입한다. 사건·사고 발생 농축협에 대해서는 중앙회의 지원을 전면 중단할 계획이다. 또한 엄격한 비용 집행 가이드라인과 위반 시 제재 방안도 마련한다.
이와 함께 부정선거 방지를 위해 선거관리기구와 신고센터를 즉시 운영하고, 적발 시 신속히 조사한다. 경쟁력 강화를 위한 합병 추진 지역에는 중앙회의 예산과 자금을 확대 지원할 계획이다.
농협은 국민에게 신뢰받는 조직으로 거듭나기 위해 공익적 역할도 강화한다. 장기 연체 농업인 채권을 소각해 신용 회복을 지원하고, 혁신 산업과 소상공인을 위한 생산적·포용 금융에 향후 5년간 108조 원을 투입할 예정이다.
농촌 소멸을 방지하기 위한 농심천심운동에는 3조6000억 원을 지원하기로 했다. 나아가 농업·농촌의 공익적 가치가 헌법에 반영될 수 있도록 조직과 임직원이 힘을 모으겠다는 다짐도 이어갔다.
농협은 개혁 과제 추진을 위해 부회장을 위원장으로 하는 ‘범농협 혁신TF’ 운영에 돌입했다. 주요 부서장들이 참여해 혁신 과제를 체계적으로 관리한다.
농협중앙회 관계자는 “이번 개혁 추진 계획은 과거 구습과 관행을 타파하겠다는 결연한 의지를 담았다”며 “조직의 투명성과 청렴성을 회복해 국민에게 신뢰받고 농업인에게 힘이 되는 농협으로 새롭게 도약하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0