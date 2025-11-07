유니바이오 “자체 개발 상추추출물, 식약처 ‘수면 기능성’ 인정”

국내 건강기능식품 전문기업 유니바이오가 개발한 상추추출물이 식품의약품안전처(식약처)로부터 수면 건강에 도움을 줄 수 있다는 기능성을 인정받았다.
유니바이오 관계자는 “그동안 국내에 출시된 수면 관련 건강기능식품의 대부분은 해외에서 들여온 원료에 의존했다”며 “국내 원료의 경쟁력과 시장 진입 가능성을 입증한 것”이라고 강조했다.
상추에는 신경계를 안정시키고 숙면을 유도하는 성분이 있다. 유니바이오는 만 30~65세 성인 남녀 100명(최종 91명)을 대상으로 4주간 인체임상시험을 실시했다. 그 결과 상추추출물 섭취 후 총 수면시간이 늘고 수면 효율도 향상되는 등 수면 장애 증상이 개선되는 것을 확인했다. 주관적 설문과 객관적 수면다원검사에서 뚜렷한 개선 효과를 보여 기존 GABA 기반 성분과 다른 작용 기전을 보였다는 분석이다. GABA는 뇌에서 신경 흥분을 억제하고 신경계의 활동을 진정시키는 주요 신경전달물질이다.
유니바이오 관계자는 “국내 수면 건강기능식품 산업의 경쟁력을 강화하고 K-원료의 해외 진출 가능성을 높였다는 점에서 의미가 큰 성과”라며 “국내외 수면 건강기능식품 시장에서 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다”고 말했다.