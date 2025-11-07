마지막까지 사랑 나눴다…뇌사 50대 선교사, 5명에 새 생명

선교사로 활동하며 이웃에게 사랑을 나눈 50대 여성이 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살렸다.
한국장기조직기증원은 지난달 3일 서울 강동구 중앙보훈병원에서 김축복 씨(59)가 뇌사 장기기증으로 간, 좌우 신장, 좌우 안구를 기증했다고 7일 밝혔다. 김 씨는 9월 19일 식사 중에 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐으나 의식을 회복하지 못했다. 가족들은 김 씨가 삶의 끝에서 다른 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음에서 기증을 결심했다.
서울에서 4남 2녀 중 막내로 태어난 김 씨는 차분하고 조용한 성격이었다. 그는 꽃을 좋아해 화분에 여러 종류의 꽃을 심어 가꿨고, 쉬는 시간이면 십자수를 즐겨했다. 결혼 후에는 1남 2녀를 키우며 분식집을 운영하다 10년 전부터는 교회 선교사로 활동했다.
김 씨는 선교사로 활동하며 끼니를 챙기기 어려운 이웃 노인들에게 음식을 만들어 나누거나, 어려운 가정과 보육원에 기부를 실천해 왔다. 딸 한은혜 씨는 “하늘에서 항상 우리 내려봐 주고 행복하게 잘 지내”라며 마지막 인사를 건넸다.
