동아일보

마지막까지 사랑 나눴다…뇌사 50대 선교사, 5명에 새 생명

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 7일 15시 09분

코멘트

글자크기 설정

선교사로 어려운 이웃을 도우며 따뜻한 선행을 베푼 50대 여성이 5명에게 새 생명을 선물한 뒤 세상을 떠났다. 사진은 기증자 김축복 씨.(한국장기조직기증원 제공)
선교사로 어려운 이웃을 도우며 따뜻한 선행을 베푼 50대 여성이 5명에게 새 생명을 선물한 뒤 세상을 떠났다. 사진은 기증자 김축복 씨.(한국장기조직기증원 제공)
선교사로 활동하며 이웃에게 사랑을 나눈 50대 여성이 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살렸다.

한국장기조직기증원은 지난달 3일 서울 강동구 중앙보훈병원에서 김축복 씨(59)가 뇌사 장기기증으로 간, 좌우 신장, 좌우 안구를 기증했다고 7일 밝혔다. 김 씨는 9월 19일 식사 중에 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐으나 의식을 회복하지 못했다. 가족들은 김 씨가 삶의 끝에서 다른 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음에서 기증을 결심했다.

서울에서 4남 2녀 중 막내로 태어난 김 씨는 차분하고 조용한 성격이었다. 그는 꽃을 좋아해 화분에 여러 종류의 꽃을 심어 가꿨고, 쉬는 시간이면 십자수를 즐겨했다. 결혼 후에는 1남 2녀를 키우며 분식집을 운영하다 10년 전부터는 교회 선교사로 활동했다.

김 씨는 선교사로 활동하며 끼니를 챙기기 어려운 이웃 노인들에게 음식을 만들어 나누거나, 어려운 가정과 보육원에 기부를 실천해 왔다. 딸 한은혜 씨는 “하늘에서 항상 우리 내려봐 주고 행복하게 잘 지내”라며 마지막 인사를 건넸다.

#이축복#장기기증
조유라 기자 jyr0101@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스