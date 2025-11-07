케이퓨얼셀, 건물용 연료전지 전제품 인증 완료

케이퓨얼셀 건물용 연료전지 전 제품군(5kW·6kW·10kW)이 한국에너지공단 및 한국가스안전공사 인증 절차를 마쳤다.
케이퓨얼셀에 따르면 6kW와 10kW 제품은 업계 최고의 종합 효율을 기록하며 성능 경쟁력에서도 두각을 나타냈다.
이로써 케이퓨얼셀은 다양한 용량의 건물용 연료전지 상용화가 가능해졌다. 실제로 내년 상반기까지 도시가스 개질 타입(도시가스에 화학반응을 일으켜 수소를 생산하는 방식)을 세계 최대 수준인 50kW급 건물용 연료전지를 개발한다는 계획이다. 케이퓨얼셀은 이를 토대로 대형 건물, 대규모 서버 운영 시설(데이터 센터), 산업단지 등 고전력이 필요한 시설까지 시장을 확대할 계획이다.
그간 케이퓨얼셀은 현대자동차 수소전기차 ‘넥쏘’ 2세대 모델에 수소연료전지 부품을 공급하며 차량용 연료전지에 대한 노하우를 축적해 왔다. 차량용과 건물용 시장을 넘어 군사용 연료전지 시장으로의 진출도 추진 중이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0