동아일보

金총리 “내년 3월 북미 정상회담 가능성, 합리적 기대”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 6일 19시 59분

코멘트

글자크기 설정

김민석 국무총리가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 예산결산특별위원회 제3차 전체회의에서 인사말하고 있다. 2025.11.6. 뉴스1
크게보기
김민석 국무총리가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 예산결산특별위원회 제3차 전체회의에서 인사말하고 있다. 2025.11.6. 뉴스1
김민석 국무총리가 내년 3월경 북미 정상회담이 열릴 수 있을 것이라는 일각의 전망에 대해 “합리적 기대”라고 말했다.

김 총리는 6일 오후 국회 예산결산특별위원회에 출석해 더불어민주당 이수진 의원의 질의에 이같이 답했다.

앞서 4일 국회 정보위원회 여야 간사는 “국가정보원이 ‘북한이 미국과의 대화에 대비해 온 동향이 확인됐다. 내년 3월이 북미 대화 가능성에 대한 정세의 분기점이 될 것’이라고 보고했다”고 밝혔다.

김 총리는 “내년 4월을 전후해 도널드 트럼프 미국 대통령이 다시 아시아를 방문하는 시기와 연동해 (3월 전망을) 말씀하신 것으로 보인다”며 “양자의 의사가 합치되고 현실적으로 가능한 조건을 생각하면 그래도 가능성이 높은 시기로 보는 게 합리적 기대가 아닌가 생각한다”고 설명했다.

한편 그는 이재명 정부가 추진하는 원자력 추진 잠수함(원잠) 관련해 “이미 저희의 재래식 잠수함 기술은 세계적 수준이고 몇 가지 노력을 집중적으로 더하면 원잠에 충분히 도달할 수 있다”고 자신했다.
#북미 정상회담#내년 3월#합리적 기대#국회 예산결산특별위원회#국가정보원#원자력 추진 잠수함
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스