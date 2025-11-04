美국방 만난 李대통령 “전작권 조기 회복, 한미동맹 심화 계기”

이재명 대통령이 4일 한미 안보협의회의(SCM) 참석을 위해 한국을 방문한 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관의 예방을 받았다. 그는 “임기 내 전시작전통제권 조기 회복은 한미동맹이 한 단계 더 심화되고 발전할 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라고 강조했다.
강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이 대통령이 한미동맹이 미래형 포괄적 전략동맹으로 심화 발전해 나가는 데 있어 헤그세스 장관의 중요한 역할을 당부했다”며 이같이 전했다.
강 대변인에 따르면 이 대통령은 전시작전통제권 조기 회복 관련 “우리 군의 역량이 크게 강화되어 한반도 방어를 한국이 주도하게 되면 인태지역에서 미국의 방위 부담도 경감될 것”이라고 헤그세스 장관에게 말했다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 원자력 추진 잠수함 건조 지원 관련해서는 사의를 표하면서 “원자력 추진 잠수함 확보는 한반도 방위 주도를 위한 우리 군의 역량을 크게 향상시키고 한미동맹 발전에도 크게 기여할 것”이라고 평가했다.
이에 헤그세스 장관은 “한국이 국방비를 증액하고 최첨단 재래식 전력 및 원자력 추진 잠수함 확보 등을 통해 국방력을 강화하려는 노력을 자랑스럽게 생각하고, 적극 지원하겠다”며 “이런 측면에서 한국은 가장 모범적인 동맹”이라고 화답했다.
그는 또 “세계적 수준의 조선능력을 보유한 한국과의 조선 협력 강화를 통해 선박을 공동 생산하는 방안에 대한 기대를 표명하고, 이러한 협력은 한미 양국의 국방력 강화에 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
