국립농산물품질관리원, ‘제11회 GAP 인증 우수사례 경진대회’ 개최

국립농산물품질관리원(이하 농관원)은 지난달 31일 제11회 GAP 인증 우수사례 경진대회를 개최하고 GAP 인증 우수농가와 유통업체, 지자체 등 GAP 인증 확산에 기여한 우수 사례를 선정해 시상했다고 밝혔다.
농산물우수관리(GAP)제도는 농산물의 생산부터 수확 후 관리, 유통 단계까지 위해 요소를 체계적으로 관리해 소비자에게 안전한 농산물을 제공하기 위한 국가인증 제도다. 농업 현장에서 식품 안전을 확보하고 환경보전과 지속 가능한 농업을 실천하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다.
이번 경진대회에서는 GAP 인증 농가, 유통업체, 지자체 등 세 개 부문에서 탁월한 성과를 거둔 사례들이 선정됐다.
김성구 농관원 인증관리과장은 “GAP 인증은 농업인이 정직하게 생산하고 소비자가 믿고 선택할 수 있는 약속의 제도”라며 “앞으로도 GAP 제도가 국민에게 더욱 신뢰받는 안전 먹거리 인증으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
