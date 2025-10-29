“中日정상회담, 31일 韓서 열린다”…두 정상 첫 만남

다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 31일 한국에서 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 정상회담을 가진다. 두 사람이 회담하는 것은 이번이 처음이다.
29일 일본 교도통신은 복수의 정부 관계자들의 발언을 인용해 “중일 정부는 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 맞춰 두 정상의 첫 회담을 31일 실시하는 방향으로 조율에 들어갔다”고 보도했다.
시 주석과 다카이치 총리의 방한 기간은 30일부터 다음달 1일까지 사흘간이다. 지난 21일 취임한 다카이치 총리가 시 주석과 정상회담을 하는 것은 처음이다.
중일 정상회담에서는 안정적인 양국 관계를 구축하는 방안에 대해서 논의할 것으로 보인다. 일본 민영 TBS뉴스 등에 따르면 다카이치 총리는 중국과 전략적 호혜 관계를 구축하려는 생각이다. 중국의 해양진출, 경제적 위압 등에 대한 우려를 전달할 수도 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
