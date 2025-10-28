죽어서도 여전한 ‘아베의 그림자’…美日정상 말끝마다 “아베”

트럼프 “아베 전 총리, 내 친한 친구”
다카이치, 아베 쓰던 골프 퍼터 선물
정상 점심도 아베와 먹은 스테이크
日 ‘아베식 오모테나시’ 그대로 답습
2022년 숨졌지만 영향력 여전 평가
“아베 신조 전 총리와의 오랜 우정에 감사하고 있다.”(다카이치 사나에 일본 총리) “아베 전 총리는 내 친한 친구였다.”(도널드 트럼프 미국 대통령)
도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 28일 일본 도쿄에서 만나 정상회담을 연 가운데 두 정상의 입에서 아베 신조(安倍晋三) 전 일본 총리의 이름이 계속 언급되고 있다. 오찬 메뉴는 2019년 미일 정상회담에서 트럼프 대통령과 아베 전 총리가 먹었던 뉴욕 스트립 스테이크가 나왔고, 다카이치 총리는 트럼프 대통령에게 아베 전 총리가 생전 쓰던 골프 퍼터를 선물했다. 다카이치 총리가 일본에서 ‘아베 키즈’로 정치적 입지를 다져와 ‘아베 계승’을 공언한 가운데, 숨진 지 3년이 지난 아베 전 총리의 영향력이 여전히 짙게 드리웠다는 평가가 나온다.
이날 다카이치 총리는 도쿄 영빈관에서 트럼프 대통령에게 “아베 신조 전 총리와의 오랜 우정에 감사하고 있다. 그는 트럼프 대통령의 역동적인 외교에 대해 이야기를 해왔다”고 말했다. 이에 트럼프 대통령도 “아베 전 총리는 내 친한 친구였고, 그가 죽은 것은 충격적인 슬픈 사건이었다”며 아베 전 총리와의 친분을 과시했다. 이어 “나는 항상 일본을 매우 사랑했고 일본에 대해 깊은 존경심을 갖고 있다”며 “일본을 돕기 위해 할 수 있는 일은 뭐든 할 것”이라고 했다.
두 정상은 미국 핵추진 항공모함 조지워싱턴호에 오른 자리에서도 아베 전 총리를 언급했다. 다카이치 총리는 미군 장병 앞에서 한 연설에서 “6년 전 바로 이곳에서 고인이 된 아베 전 총리와 트럼프 대통령은 ‘나란히 서서’ 일본과 미국이 ‘이 지역의 평화와 안보를 위해 손을 잡겠다’는 결의를 보여줬다”고 말했다. 트럼프 대통령도 “끔찍한 전쟁의 재 속에서 태어난 우리의 유대감은 80년이 넘는 세월 동안 아름다운 우정으로 성장했다”고 했다
아베 전 총리의 이름은 양국의 선물에서도 거론됐다. 이날 다카이치 총리는 ‘골프광’인 트럼프 대통령에게 아베 전 총리가 사용했던 골프 퍼터를 선물했다. 두 정상의 점심 테이블에는 2019년 아베 전 총리가 생전 마지막으로 미국을 방문했을 때 트럼프 대통령과 함께 먹었던 미국산 소고기 스테이크가 올라왔다. 트럼프 대통령은 정상회담 전 취재진에게도 “다카이치 총리는 훌륭할 것이다. 위대한 남자였던 아베의 훌륭한 친구”라고 했다. 아베 전 총리를 두고는 “나의 훌륭한 친구였고, 멋진 사람이었다”라고 했다.
아베 전 총리는 재임 시절 트럼프 대통령과 끈끈한 유대를 구축하며 미일 동맹을 가장 높은 수준으로 올려놨다는 평가를 받고 있다. 2019년 트럼프 대통령이 일본을 국빈 방문했을 때 두 정상은 아침부터 골프, 스모 관람, 롯폰기 식사까지 약 11시간을 동행하며 세 끼를 함께 먹었다. 아베 전 총리가 트럼프 대통령을 대접할 때마다 보여준 ‘오모테나시(환대)’는 언론에도 여러 차례 언급될 정도였다.
일각에서는 현직 일본 총리가 숨진 지 3년도 더 지난 전직 총리의 이름을 정상 회담에서 잇달아 거론하는 장면이 이례적이라는 평가도 나온다. 아베 전 총리의 정치적 유산을 계승했다고는 하지만, 현재 명실상부 일본의 최고 권력자는 다카이치 총리이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 미국 대통령을 만난 자리에서 아베 전 총리의 이름이 자꾸 언급되고, 선물과 메뉴까지 영향을 미치는 것은 그만큼 아베 전 총리의 영향력이 여전히 이어지고 있다는 방증이라는 평가도 나온다. 동시에 다카이치 총리가 아베 전 총리의 정치적 유산에서 완전히 자유로울 수 없다는 것을 보여준다는 지적도 제기된다.
아베 전 총리는 2022년 7월 8일 일본 나라현 나라시 야마토사이다이지역(驛) 인근에서 참의원 선거 지원 유세를 하다가 총격을 받고 쓰러져 병원에서 치료를 받다가 사망했다. 2차 세계대전 이후 일본에서 총리급 인사가 피격당한 것은 처음이었다. 해상자위대 출신의 40대 남성 총격범은 총격 직후 현장에서 체포됐다. 그는 “아베를 습격하면 세계평화통일가정연합(통일교)에 비난이 집중될 것으로 생각했다”고 진술한 것으로 알려졌다.
댓글 0